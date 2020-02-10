Саакашвили сделал пластическую операцию

10.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Михаил Саакашвили стал пользоваться услугами пластических хирургов, что заметно по изменившемуся лицу в эфирах ток-шоу, где беглый президент Грузии стал появляться после небольшого перерыва.

Об этом в своем блоге пишет политтехнолог, обслуживающий интересы экс-президента Украины Петра Порошенко, Тарас Березовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Березовец назвал Саакашвили «жертвой ботокса», разместив рядом с ним фотографию бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

«Жертвы ботокса. Найдите 10 отличий», – написал Березовец под фото.

Саакашвили появился недавно в эфире телеканала 112, где заявил о том, что Украину ждет рост сепаратизма и распад на пять государств в случае, если нынешняя политика власти будет сохранена.