Саакашвили собирается вернуться в Грузию

13.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина для беглого экс-президента Михаила Саакашвили является стартовой площадкой, благодаря которой он сможет вернуться на родину, где он находится в розыске после двух сроков правления.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Виктор Небоженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Тбилиси тоже неглупые политологи сидят. Они говорят: «А мы сейчас посмотрим, будет ли защищать Саакашвили украинскую независимость от российской агрессии или он хочет приехать через полгода в Тбилиси и при этом сделать вид, что никакой агрессии не было». На самом деле, кроме проблемы реформ, проблемы какой-то должности Саакашвили у него стоит еще и грузинское прошлое и будущее.

Они внимательно следят – сделает ли он вид, что никакого конфликта с Россией нет, или он будет защищать ту позицию, которую мы всегда знали – Россия агрессор, как и она была в 2008 году против Грузии…

Он же собирается вернуться в Грузию, он не собирается работать на Украине. На Украине ему нужно было что-то сделать для того, чтобы прийти с результатом в Грузию», – заявил Небоженко.

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