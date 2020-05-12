12.05.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Украина
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Саакашвили использует киевскую должность для удара по грузинским властям


Бежавший из-за совершенных на родине преступлений и получивший должность на Украине экс-президент Грузии Михаил Саакашвили продолжит воевать с официальным Тбилиси.

Об этом пишет российская деловая газета «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В публикации отмечается, что грузинский премьер Георгий Гахария предупредил украинские власти, что Тбилиси «будет внимательно следить» за тем, сможет ли Киев предотвратить вмешательство Михаила Саакашвили в политическую жизнь Грузии.

В свою очередь директор региональных программ грузинского Центра стратегического анализа Гела Васадзе уверен, что для Саакашвили его назначение на Украине может быть весьма полезно именно в контексте Грузии и предстоящей здесь предвыборной кампании.

«Он обновляет все свои контакты на Западе. Будут встречи с самыми важными международными финансистами и другими важными персонами. Его статус дает возможность встречаться с ними. Саакашвили будет выбивать деньги для Украины, но эти контакты он сможет использовать и для того, чтобы бить по властям Грузии. А это не может не помочь его партии. Думаю, когда он соглашался, то прежде всего из этого исходил», – считает Васадзе.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», после назначения Саакашвили Грузия отозвала своего посла из Киева.

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