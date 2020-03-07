Саакашвили увидел в Одессе признаки распада Украины на шесть частей

07.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если экономическая деградация на Украине продолжится, и рост ВВП не превысит 3% в год, «незалежная» обречена на неизбежный распад.

Об этом в эфире ток-шоу Савика Шустера заявил беглый грузинский экс-президент Михаил Саакашвили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что значит маленький экономический рост Украины, и какие планы у России по отношению Украине, конкретно у Путина? План, который они осуществляют – это раздел Украины на шесть разных территорий.

Если у нас не будет преодолена коррупция, если здесь экономический рост останется на уровне 2-3% в год, то тогда планам нашего врага суждено сбыться», – сказал он.

Саакашвили уверен, что рост сепаратистских настроений на Украине связан с тем, что люди не увидели никаких положительных изменений с приходом к власти Владимира Зеленского.

«Я живу в основном в Одессе, и вижу, как поднимают голову силы, которые хотят распада Украины. Потому что власть в центре поменялась, а на местах остались старые бандиты, и люди от них не защищены. И люди не чувствуют разницы на местах, поэтому они поднимают головы. Не дай Бог этому случиться.

Но, если у нас будет экономический рост, то Украина станет сверхдержавой Европы. И мы не только догоним Польшу, мы её опередим», – резюмировал грузинский авантюрист.