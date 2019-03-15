Саакашвили выдал новую порцию компромата на Порошенко

15.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Махинации Петра Порошенко и его окружения уничтожают весь оборонный потенциал Украины, которая могла бы быть крупным производителем вооружений. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил беглый экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Украине 70 с лишним заводов. В Грузии был один, и из него мы сделали экспортное производство, которое может, теоретически, экспортировать оружия на 700 миллионов долларов в год. В Украине 70 заводов. И работают только те, которые связаны лично с президентом, Свинарчуком. Они зарабатывают на этом деньги, и поэтому этот человек стал главным мародёром.

И, когда Луценко рассказывает, что, оказывается, у них нет инструментов справиться с мародёрами – а человека Билецкого чего же сразу посадили? Который пришёл к президенту. А то, что ко мне врывались? Им вообще понадобилось несколько часов, чтобы устроить весь этот цирк с моим арестом, посадкой и выдворением из страны! А то, что Савченко развели какие-то СБУшники, невиноватую, её тоже посадили? Вот в этих случаях система прекрасно работает. Поэтому, я думаю, что просто сейчас нам заговаривают зубы», – рассказал Саакашвили.

По его словам, как только Порошенко провалит президентские выборы, все отвернутся от нынешнего гаранта.

«Надо сказать, что Порошенко, который всё время, когда я приезжал по квоте Грузии учиться в Киев, он приехал по квоте в Молдову. И он Украину превращает в большую Молдову, то есть, страну пенсионеров, откуда все остальные уезжают.

Я хочу вас уверить, что после того, как он не сможет сфальсифицировать, аппарат поймёт это сразу же. Сразу всё обрушится у него. Ни один его приказ не будет выполняться», – резюмировал беглый экс-президент Грузии.

Ранее ПолитНавигатор сообщал о том, что беглый украинско-грузинский политик Михаил Саакашвили едет на Украину хоронить Порошенко.