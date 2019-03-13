Саакашвили едет на Украину хоронить Порошенко

13.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Возвращение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на Украину, анонсированное им лично, является ни чем иным, как чётко продуманной кампанией США против действующего президента Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Господин Саакашвили – это часть украинской политической элиты. Де-факто он ей и остаётся. А нынешняя его функция очень простая. Зачем он едет 1 апреля на Украину? Выступить в качестве «политического могильщика» Петра Порошенко. Вот таковы парадоксы украинской современной политики, когда один из ближайших друзей, политический соратник, назначенец ПП, пройдя с ним в истории отношений через полный разрыв, вражду, готов выступить в качестве «политического могильщика».

Кстати говоря, вот эти заявления Саакашвили сделаны не просто так. Фактически он инкриминирует Петру Порошенко государственную измену, выразившуюся в том, что он не предпринял абсолютно никаких реальных действий по защите суверенитета Украины в Крыму. Государственная измена, выразившаяся в том, что фактически произошёл размен политического будущего ПП, его курса на интеграцию мнимую в Евросоюз, и так далее, на то, что он сдал Крым, отдал его, фактически, Российской Федерации.

И это очень серьёзно. Потому что для вот этих вот людей, украинских, так называемых, «ура-патриотов», националистов, которые сегодня срывают митинги, которые проводит действующий президент Украины, такого рода обвинения, инкриминируемые ему, только, наоборот, сплотят то ядро украинских националистов, контролируемых Аваковым, которые, фактически, сегодня работают против действующего президента Украины.

Самый интересный вопрос – посмотрите на билет, который показал Саакашвили, он выдан в Нью-Йорке, офис польской авиакомпании «Lot». Дальше он летит, очевидно, в Варшаву, и потом уже на Украину. О чём говорит то, что всё это делается из США. Штаты делают ставку не только на Саакашвили, они играют в многоходовку – они готовы сдать Порошенко», – рассказал он.

Также Коротченко высказался по поводу скандала с игравшей в одном из супермаркетов Одессы песней о российском президенте Владимире Путине.

«Я хочу сказать, что Путин популярен даже у офицеров Службы безопасности Украины. Потому что собираясь на какие-то корпоративы, рассказывали источники, ставят «Батяню комбата» на русском языке, а разговор внутри, когда там нет контролирующих структур, очень простой: «Что у нас этот Порошенко? Нам бы такого президента как Путин: решительного, волевого, которого уважали бы спецслужбы», – отметил эксперт.

Кроме того, в поддержку предыдущего спикера высказался и депутат Верховной рады прошлых созывов Владимир Олейник.

«У украинцев, к сожалению, в ментальности есть такое: чтобы кто-то пришёл и выполнил трудную задачу. Надеялись на Обаму, Байдена, Меркель – но никто не может с этой сворой негодяев управиться. Смотрят: «А, может быть, Путин?». И я думаю, украинский народ скоро будет просить помощи», – резюмировал политик.

Напомним, ранее ПолитНавигатор сообщал о том, что беглый украинско-грузинский политик Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину в День дурака.