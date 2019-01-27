Сайт Порошенко удалил фото с пиджаком, заправленным в трусы

27.01.2019, Киев, Михаил Рябов

С официального сайта Петра Порошенко исчезла наделавшая шума фотография украинского президента в пиджаке, заправленном то ли в штаны, то ли в нижнее белье.

Об этом в своем блоге сообщает киевский журналист Владимир Бойко.

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«С сайта президента Украины удалена фотография, сделанная 24 января 2019 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где господин Порошенко продемонстрировал новый способ носить брюки – в них, оказывается, надо заправлять пиджак. Зря: рукописи, как известно, не горят, а фотографии не исчезают», – комментирует Бойко.