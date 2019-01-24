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24.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Скандал, Украина
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Порошенко опозорился, заправив пиджак в трусы

Нелепый наряд Петра Порошенко в очередной раз стал предметом обсуждения пользователей социальных сетей – на этот украинцев позабавил снимок, сделанный во время визита президента в Израиль.

Складки костюма на грузной фигуре гаранта украинской конституции выглядели так, будто пиджак заправлен в трусы. Удивительно, но неудачное фото было опубликовано официальной пресс-службой Порошенко, отметила в своем блоге киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зачем он заправил пинджак в труселя? Хотя это не главный вопрос. Главное – это каким образом эта фоточка попала на сайт Пецюльки?!» – удивляется Монтян.

Ранее пиджак Петра Порошенко уже несколько раз оказывался в центре внимания. Так, во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Порошенко «засветился» на фото в изрядно помятом виде.

Также, во время прохождения по красной дорожки мимо почетного караула президентов Грузии Георгия Маргвелашвили и Украины Петра Порошенко, карманы пиджака украинского гаранта оттопырились так, будто там лежала фляга с алкоголем.

А во время возложения цветов к памятнику жертвам «Волынской резни» на Порошенко были замечены рваные носки.

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