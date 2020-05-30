Самая бедная страна Европы получит самый дорогой газ

30.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украина задекларировала намерение покупать огромные объемы американского газа, причем по гораздо более высокой цене, чем продается «голубое топливо» на европейских рынках.

Об этом пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что Украина и США подписали меморандум о поставках американского газа в объеме не менее 5,5 миллиардов кубометров в год, которые будут идти через Польшу. Правда, автора смущает объем поставок, поскольку еще в августе прошлого года указывалось, что газопровод между Украиной и Польшей сможет обеспечить поставки в объеме одного, а не пяти миллиардов кубометров в год.

«Поверить, что с августа 2019-го пропускная способность польской стороны увеличилась в пять раз, равно как и мощности ее газохранилища, невозможно. На украинской стороне и конь не валялся, естественно», – говорится в статье.

Также указывается, что газ в США вдвое дешевле европейского даже сейчас, но это без учета доставки, сжижения и прочих сопутствующих расходов.

«И каждый из этих этапов удорожает купленный нами газ настолько, что придется потратить 250–300 долл., чтобы доставить купленное за 20 баксов. Это дорого даже сейчас, когда цены снижаются и, по прогнозам, продолжат снижаться еще два-три квартала. Но ведь мы играем в долгую: что будет, если цены начнут расти? Правильно, самый дорогой газ для самой бедной страны в Европе. Нам не привыкать, мы все стерпим», – подчеркивает «ЗН».

«Согласитесь, после таких подробностей эта сделка уже не кажется выгодной для Украины. Когда добавятся остальные детали, боимся, ситуация только ухудшится. В этой сделке мы не партнер — мы рынок сбыта и, возможно, транзитер американского газа на европейский рынок», – резюмирует издание.

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