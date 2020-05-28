28.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
ЖКХ, Политика, США, Украина, Энергетика
Просмотров:

«Бесправная колония рабов». В Киеве шокированы ценами на американский газ


Кабинет министров Украины утвердил меморандум о закупке сжиженного газа в США.

Об этом говорится в сообщении правительства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Меморандум о сотрудничестве с американской компанией Louisiana Natural Gas Export Inc. предполагает строительство нового газопровода между польским газовым узлом Германовице и Бильче-Волицким подземным хранилищем газа в Украине. Сообщается, что Украина будет закупать 5,5 миллиардов кубометров американского газа в год, а цена будет определяться на хабе в Луизиане.

«Меморандум предусматривает изучение возможности диверсификации источников поставок природного газа путем обеспечения долгосрочных поставок сжиженного природного газа и развитие трансграничной газовой инфраструктуры Украины и ЕС», – заявила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец.

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко в своем блоге раскритиковал решение украинской власти и отметил, что американский газ будет значительно дороже российского.

«Цена будет определяться в соответствии с ценой на газовом хабе Henry Hub в США, штат Луизиана. Спотовые цены на этом хабе сейчас — 62 доллара за тысячу кубов. Плюс оплата сжижения и транспортировки в терминалы Европы — уже 220 долларов. Потом — транспорт в Украину, тоже плюс.

Сейчас на бирже в Нидерландах цена на газ, которая определяет до 1 июля ПСО для бытовых потребителей, меньше 60 долларов. Не говоря уже о газе России под боком. Но — мы же патриоты США, а не Украины! Да здравствует Луизиана+! Да здравствуют повышение цены на газ и тарифов на отопление! Теперь понятна отмена ПСО для населения с 1 июля. Мы ещё и инфраструктуру для ограбления нас же американцами за свои же деньги построим. Спасибо Шмыгалю и его Кабмину. Колония. Просто бесправная колония рабов», – резюмировал Скубченко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть