«Бесправная колония рабов». В Киеве шокированы ценами на американский газ

28.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Кабинет министров Украины утвердил меморандум о закупке сжиженного газа в США.

Об этом говорится в сообщении правительства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Меморандум о сотрудничестве с американской компанией Louisiana Natural Gas Export Inc. предполагает строительство нового газопровода между польским газовым узлом Германовице и Бильче-Волицким подземным хранилищем газа в Украине. Сообщается, что Украина будет закупать 5,5 миллиардов кубометров американского газа в год, а цена будет определяться на хабе в Луизиане.

«Меморандум предусматривает изучение возможности диверсификации источников поставок природного газа путем обеспечения долгосрочных поставок сжиженного природного газа и развитие трансграничной газовой инфраструктуры Украины и ЕС», – заявила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец.

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко в своем блоге раскритиковал решение украинской власти и отметил, что американский газ будет значительно дороже российского.

«Цена будет определяться в соответствии с ценой на газовом хабе Henry Hub в США, штат Луизиана. Спотовые цены на этом хабе сейчас — 62 доллара за тысячу кубов. Плюс оплата сжижения и транспортировки в терминалы Европы — уже 220 долларов. Потом — транспорт в Украину, тоже плюс.

Сейчас на бирже в Нидерландах цена на газ, которая определяет до 1 июля ПСО для бытовых потребителей, меньше 60 долларов. Не говоря уже о газе России под боком. Но — мы же патриоты США, а не Украины! Да здравствует Луизиана+! Да здравствуют повышение цены на газ и тарифов на отопление! Теперь понятна отмена ПСО для населения с 1 июля. Мы ещё и инфраструктуру для ограбления нас же американцами за свои же деньги построим. Спасибо Шмыгалю и его Кабмину. Колония. Просто бесправная колония рабов», – резюмировал Скубченко.