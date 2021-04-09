«Самая сильная армия Европы» боится показательного принуждения к миру

09.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

На Украине мечтают о планах военной победы над ЛДНР, но опасаются вмешательства российской армии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

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«Всё больше намеков на то, что пресловутый «план Б» по Донбассу в лучшем случае выглядит, как плохая копия провального «плана Саакашвили» образца августа 2008 года. И теперь, похоже, президенту Украины Владимиру Зеленскому приходится объяснять горячим головам в стране, почему же этот план до сих пор не задействован, раз у Украины ныне чуть ли не самая сильная армия в Европе, судя по украинской пропаганде», – отмечает Косачев.

Виновной в провале этого плана на Украине традиционно объявили Россией.

«Оправдание нашли, как всегда, на Востоке: дескать, Россия стянула к украинским границам столь мощные силы, что «вариант Саакашвили» рискует закончиться тем же, чем он закончился в 2008 году — показательным принуждением агрессора к миру», – пишет политик.

Он подчеркивает, что в Донбассе продолжают гибнуть люди, Россия не развалилась, санкции не работают, Минские соглашения не реализованы по вине исключительно Киева, который уже фактически перестал это скрывать.

«Есть ли выход? Безусловно. Но он требует воли, прежде всего европейских столиц, которые, в отличие от сделавшего ставку на конфронтацию с Россией «по всем азимутам» Вашингтона, должны быть заинтересованы в поиске «света в конце тоннеля». Однако среди всех возможных сценариев реального урегулирования конфликта в Донбассе однозначно не может быть одного: повторения грузинского сценария 2008 года», – резюмирует Косачев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», немецкие СМИ пугают Зеленского судьбой Саакашвили.