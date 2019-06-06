06.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Война, Донбасс, Происшествия, Религия, Украина
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«Сами себя обстреляли» – Украина вместо извинений за обстрел мечети вбрасывает фейки в СМИ

Власти Украины вместо извинений за обстрел своей армии мечети в Донецке занялись вбросом фейковых новостей в СМИ, призванных переложить вину за ЧП на защитников ДНР по старой схеме – «сами себя обстреляли».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Данил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Миномёты – это не камни, они стреляют очень громко. И, теоретически, если бы выстрел из миномёта происходил на нашей территории, где живут мирные жителей, то среди них было бы очень большое возмущение, и на это надо обращать внимание», – пояснил офицер несостоятельность версии в украинских СМИ.

В целом, по мнению Безсонова, действия и риторика Киева абсолютно не изменились со сменой президента страны.

«Странным образом так получилось, что с момента инаугурации президента командующий «ООС» поступает абсолютно так же, как поступал Порошенко. И украинские СМИ ведут себя абсолютно так же, как в первом году правления Порошенко. Такое ощущение, что Порошенко передал ему (Зеленскому, – ред.) свои методички, потому что сейчас риторика украинских СМИ такая же, как в 2014 году, что мы (ЛДНР – прим. ред.) регулярно обстреливаем сами себя», – отметил военный.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне в ДНР заявили о повторной попытке ВСУ атаковать мусульманскую святыню Донбасса.

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