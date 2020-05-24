24.05.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Сами себя подорвали: Под Донецком взлетели на воздух две украинские БМП


В результате подрыва на «дружественной» мине двое ВСУ-шников погибли и трое получили ранение, а также были повреждены две боевые машины.

Об этом сообщили пресс-службе УНМ ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бессистемное минирование и хаотичное перемещение украинских боевиков на переднем крае, привело к подрыву на своих же минах БРДМ из состава 10 бригады ВФУ, при этом двигающаяся следом вторая БРДМ не справилась с управлением и врезалась в первую. Как следствие, двое военнослужащих погибли на месте и еще пятеро получили ранения средней тяжести», – говорится в сообщении.

Напомним, накануне в районе Песок на окраине Донецка трое ВСУшников погибли и двое получили ранения в результате наезда на мину, установленную их предшественниками.

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