Сами себя подорвали: Под Донецком взлетели на воздух две украинские БМП

24.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

В результате подрыва на «дружественной» мине двое ВСУ-шников погибли и трое получили ранение, а также были повреждены две боевые машины.

Об этом сообщили пресс-службе УНМ ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Бессистемное минирование и хаотичное перемещение украинских боевиков на переднем крае, привело к подрыву на своих же минах БРДМ из состава 10 бригады ВФУ, при этом двигающаяся следом вторая БРДМ не справилась с управлением и врезалась в первую. Как следствие, двое военнослужащих погибли на месте и еще пятеро получили ранения средней тяжести», – говорится в сообщении.

Напомним, накануне в районе Песок на окраине Донецка трое ВСУшников погибли и двое получили ранения в результате наезда на мину, установленную их предшественниками.