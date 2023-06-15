Саммит БРИКС станет судьбоносным для всего мира – Карасев

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Грядущий саммит БРИКС в ЮАР, который посетит и президент России Владимир Путин, заставляет западных политиков беспокоиться за своё место в новом миропорядке.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии напомнили, как президент Франции Эммануэль Макрон попросился посетить ЮАР во время саммита БРИКС.

«Там будет Путин, это раз. Это признание того, что с БРИКС надо считаться, что это уже не просто какой-то антизападный или альтернативный клуб. Там серьёзные страны, то, что называется странами мирового большинства, во главе с Китаем. Это признание», – сказал политолог.

Он подчеркнул, что грядущий саммит БРИКС может стать очень важным для всего мира.

«И, судя по всему, этот саммит может стать во многом судьбоносным, очень значимым. Учитывая те тектонические сдвиги, которые сегодня происходят в мировой политике и экономике, от него можно ждать очень важных решений», – добавил Карасев.