Саммит «до лампочки». Брюссель отказывается говорить с Киевом о сроках вступления в ЕС

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На саммите Украина-ЕС было заявлено, что Брюссель приветствует усилия Украины на пути в Европейский Союз. Однако никаких заявлений о сроках вступления на саммите не прозвучало, и это принципиальная позиция ЕС.

На саммите были подтверждены ранее данные обещания о предоставлении помощи Киеву, но ничего нового не прозвучало, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В 24-м саммите «Украина-ЕС приняли участие глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, глава Совета ЕС Шарль Мишель. С ними в украинской столице находились еще 15 еврокомиссаров. Последний такой саммит прошел в Киеве в октябре 2021 года – за несколько месяцев до начала российской СВО.

Телеканал Euronews сообщил, что «впервые такое мероприятие прошло в зоне боевых действий». Но формально это не соответствует действительности: приказом Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 13 января 2023 года Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий.

Специально к саммиту киевские власти объявили, что начали замену миллионов обычных лампочек на энергосберегающие светодиодные, пожертвованные Европейским Союзом. По мнению Брюсселя, это должно помочь Украине справиться с нехваткой электроэнергии из-за российских бомбардировок, и именно эту помощь отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Вместе мы несем свет в Украину! Украинцы могут обменять свои старые лампочки на энергосберегающие светодиодные лампы. ЕС с радостью предоставит 35 миллионов таких ламп. Каждый сэкономленный киловатт энергии ценен для противодействия энергетической войне России» – написала она в Твиттер по прибытию в Киев.

В свою очередь, глава Совета ЕС Шарль Мишель сказал, что ЕС будет поддерживать Украину всеми возможными способами, столько сколько необходимо, и добавил, что Кремль их не запугает. Он напомнил, что на 2023 год уже запланирована финансовая помощь Киеву со стороны ЕС в размере 18 миллиардов евро.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил ЕС за это, а также за помощь в подготовке украинских военных, и призвал Запад предоставить Киеву больше оружия.

«Если поставки вооружений будут ускорены, а именно поставки дальнобойного оружия, мы не только не уйдем из Бахмута, мы начнем деоккупацию Донбасса, который оккупирован с 2014 года», – сказал он.

Однако главная тема, которая волновала Зеленского – возможные сроки вступления Украины в ЕС – на саммите была обойдена молчанием. Ещё 30 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью брюссельскому изданию Politico, что Киев имеет «очень амбициозный план» присоединения Украины к Европейскому союзу в течение следующих двух лет.

Однако в ЕС такой план считают нереалистичным. Европейские политики не готовы говорить о конкретных сроках вступления Украины в ЕС, их высказывания по-прежнему ограничиваются общими формулировками о «долгом и непростом пути».

Более того, накануне саммита в Брюсселе появилась информация, что руководство ЕС настойчиво рекомендовало киевским властям вообще не говорить о сроках вступления Украины в ЕС. Команда была выполнена: Владимир Зеленский лишь сказал, что цель Киева состоит в том, чтобы начать переговоры о вступлении в этом году. «Украина не потеряет ни дня, чтобы двигаться к членству в ЕС», – туманно обозначил он временные рамки евроинтеграции.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Европейская комиссия испытывает трудности с выплатами странам-членам ЕС за поставленное Киеву оружие из так называемого «Европейского фонда мира».