«Саммит США-Китай-РФ для нас категорически неприемлем» – Зе-международник
Проведение «Ялты-2» – трехстороннего саммита по Украине неприемлемо для Киева, потому что в нём будут принимать участие только враги киевского режима.
Об этом на канале «France 24» заявил юрист-международник и глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Москва поддерживает идею трёхсторонней встречи между США, Россией и Китаем. А на столе переговоров – Украина, хотя самой Украины там не будет. Поделитесь своими мыслями об этой встрече», – попросил ведущий.
«Да, конечно, это идея так называемой трехсторонней встречи. Формат, включающий Россию, США и Китай, чрезвычайно опасен для Украины, потому что Россия – наш враг, она совершает геноцид украинского народа, развязывает войну, ведет агрессивную войну.
Что касается Китая, то он пособничает России. Он обеспечивает ей поддержку, и Китай является стратегическим партнером России, без каких-либо ограничений», – причитал в ответ Мережко.
«Что касается роли США, то здесь все сложнее, потому что Путин считает Трампа своим союзником, особенно после сделки с дизельным топливом и некоторых заявлений президента Трампа.
Поэтому я больше верю в формат, в котором будут участвовать наши европейские партнеры. Это было бы справедливо, помогло бы создать необходимый баланс – и гарантировало бы участие Украины.
А участие наших европейских партнеров гарантировало бы, что решения не приведут к нашей капитуляции», – трепался Мережко.
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