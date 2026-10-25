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Проведение «Ялты-2» – трехстороннего саммита по Украине неприемлемо для Киева, потому что в нём будут принимать участие только враги киевского режима.

Об этом на канале «France 24» заявил юрист-международник и глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Москва поддерживает идею трёхсторонней встречи между США, Россией и Китаем. А на столе переговоров – Украина, хотя самой Украины там не будет. Поделитесь своими мыслями об этой встрече», – попросил ведущий.

«Да, конечно, это идея так называемой трехсторонней встречи. Формат, включающий Россию, США и Китай, чрезвычайно опасен для Украины, потому что Россия – наш враг, она совершает геноцид украинского народа, развязывает войну, ведет агрессивную войну. Что касается Китая, то он пособничает России. Он обеспечивает ей поддержку, и Китай является стратегическим партнером России, без каких-либо ограничений», – причитал в ответ Мережко.