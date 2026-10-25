«Саммит США-Китай-РФ для нас категорически неприемлем» – Зе-международник

25.10.2026 20:59
  (Мск) ,
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Проведение «Ялты-2» – трехстороннего саммита по Украине неприемлемо для Киева, потому что в нём будут принимать участие только враги киевского режима.

Об этом на канале «France 24» заявил юрист-международник и глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Проведение «Ялты-2» – трехстороннего саммита по Украине неприемлемо для Киева, потому что в нём...

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«Москва поддерживает идею трёхсторонней встречи между США, Россией и Китаем. А на столе переговоров – Украина, хотя самой Украины там не будет. Поделитесь своими мыслями об этой встрече», – попросил ведущий.

«Да, конечно, это идея так называемой трехсторонней встречи. Формат, включающий Россию, США и Китай, чрезвычайно опасен для Украины, потому что Россия – наш враг, она совершает геноцид украинского народа, развязывает войну, ведет агрессивную войну.

Что касается Китая, то он пособничает России. Он обеспечивает ей поддержку, и Китай является стратегическим партнером России, без каких-либо ограничений», – причитал в ответ Мережко.

«Что касается роли США, то здесь все сложнее, потому что Путин считает Трампа своим союзником, особенно после сделки с дизельным топливом и некоторых заявлений президента Трампа.

Поэтому я больше верю в формат, в котором будут участвовать наши европейские партнеры. Это было бы справедливо, помогло бы создать необходимый баланс – и гарантировало бы участие Украины.

А участие наших европейских партнеров гарантировало бы, что решения не приведут к нашей капитуляции», – трепался Мережко.

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