Саммит у Трампа. Средняя Азия превращается в «Новую Африку»

Состоявшийся саммит «Центральная Азия – США» стал поворотным моментом в деле превращения всего региона в «Новую Африку» или в абсолютную колонию Запада. Подписан меморандум о сотрудничестве в сфере критически важных минералов, который полностью открыл путь для захвата и грабежа редкоземельных металлов.

Особенно ярко это видно на примере Казахстана. На саммите казахский президент продемонстрировал чудеса подхалимства, назвав Трампа главным миротворцем современности, остановившим восемь войн на планете, тем самым «значительно укрепив роль Америки как опоры международной стабильности».

«Я высоко ценю Вашу дальновидную концепцию «Сделать Америку снова великой», которая вдохновляет меня на реализацию масштабной стратегии построения Справедливого и Сильного Казахстана на основе принципа «Закон и Порядок», – льстиво источал президент РК.

По итогам саммита Астана подмахнула еще три десятка соглашений и контрактов на сумму в 17,2 млрд долларов. Это к тем договорам на 26 миллиардов, которые были подписаны совсем недавно на закупку локомотивов и оборудования. Но самым важным стало соглашение о добыче вольфрама на месторождениях Северный Катпар и Верхнее Кайракты, которые так необходимы для производства брони и боеприпасов в американском ВПК.

Американская компания Cove Capital теперь получает беспрецедентные права на геологоразведку и добычу любых найденных минералов в республике, а первый контракт составил 1,1 млрд долларов. Но главным призом для янки является самое большое месторождение «Новый Казахстан» в Карагандинской области с ориентировочными запасами РЗМ в 20 миллионов тонн.

В общей сложности американцы претендуют на 5 тысяч участков с залеганием РЗМ, а также на другие цветные и драгоценные металлы, необходимые для высокотехнологичного производства, которые будут вывозиться по Транскаспийскому маршруту через Зангезурский коридор, названный теперь «маршрутом Трампа».

Практически это означает превращение Казахстана из относительной в абсолютную сырьевую колонию Запада, так как условия соглашений не предусматривают разворачивания перерабатывающего производства на территории страны, а вывозимая редкоземельная руда будет переплавляться в странах ЕС, Великобритании и США и там же осядет и добавленная стоимость.

То есть, речь идёт только о разворовывании ресурсов с использованием самых варварских методов – открытым способом с применением ядохимикатов и радиоактивным заражением местности! Это означает появление, по сути, сразу нескольких тысяч Семипалатинских полигонов по всей стране одновременно!

Но главное то, что происходит стремительная геополитическая переориентация, так как теперь Казахастан становится главным форпостом англосаксонской экспансии и соучастником процесса перевооружения Пентагона и НАТО, так как их боеприпасы и техника будут направлены против России, Китая и Ирана.

Плюс Астана теперь участвует в операции Вашингтона по лишению Пекина глобальной монополии на добычу и переработку РЗМ, что чревато потерей даже не миллиардов, а триллионов долларов дохода в будущем.

Самое смешное, что Шавкат Мирзиёев и Сердар Сердар Бердымухамедов разговаривали на саммите со своим новым хозяином на русском языке, а Ташкент закупил сразу американской продукции на 35 млрд долларов и пообещал в ближайшие 10 лет дополнительно вложит в виде инвестиций в США 100 миллиардов.