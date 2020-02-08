Само небо помогло Лукашенко на переговорах с Путиным

08.02.2020, Москва, Елена Острякова

Вчерашний итог переговоров в Сочи мог оказаться для Александра Лукашенко еще хуже – он рисковал остаться не только без скидки на нефть, но и получить повышение цен на газ.

Об этом пишет сегодня российский «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как поясняет издание, российские переговорщики, которые опоздали на встречу президентов Путина и Лукашенко из-за нелетной погоды, были настроены оставить для Белоруссии прошлогоднюю цену на газ только в том случае, если будут подписаны все документы по интеграции двух стран. Однако, пока они добирались до Сочи, российский президент согласился на уступку белорусскому коллеге.

«Сценарий был понятен: в первый раз за всю историю отношений России и Белоруссии вместо бессмысленных изнурительных переговоров, на господина Лукашенко пошел каток из экономических условий и российских рыночных инициатив. По отношению к нему наконец-то перестали заниматься благотворительностью. Российские переговорщики, ни на что особенно не рассчитывая, все-таки не исключали, что Александр Лукашенко в свете последних событий обратит внимание на пакет интеграционных документов, в котором находится и решение проблемы газовых поставок в Белоруссию», – говорится в статье.

В случае неподписания Лукашенко интеграционных документов ему собирались предложить цену $152 за тысячу куб. м.

«Причем никто уже не намерен, судя по всему, склонять Александра Лукашенко к этой интеграции — все равно ведь понятно, что, если она вдруг и случится, с таким человеком потом хлопот не оберешься и тысячу раз пожалеешь, что когда-то решил держаться к нему поближе. Но, тем не менее, российские переговорщики сейчас летели к нему — в поисках хоть какой-то определенности, которую он после того, как каток покатился, ищет уже больше, чем кто бы то ни было другой», – добавляет автор.

Однако к тому моменту, как переговорщики добрались в Сочи, президенты уже решили вопрос цены на газ.

«Таким образом, Александр Лукашенко получил все-таки желанную для него цену в $127 за тысячу кубометров без остального «интеграционного» пакета. При этом, белорусские переговорщики во главе со своим президентом настаивали на $100, и был среди них один, который уверенно произносил даже и цифру $94. К тому же белорусская делегация уехала в аэропорт в убеждении, что цена с учетом «интеграционного» пакета теперь не будет больше $100.

«Утренний пафос российских переговорщиков разбился, кажется, о хоккейные бортики ТРЦ «Галактика», а также о некие соображения самого господина Путина. Которые у него, надо надеяться, есть. Скорее всего, для него важнее было не договориться о ценах на нефть, чем договориться о ценах на газ», – подводит итог автор статьи.