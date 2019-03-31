«Самогон Скотыняка» и «Вилка Рината». Что показывают текущие экзитполы

31.03.2019

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опережает своих основных конкурентов – действующего гаранта Петра Порошенко и экс-премьера Юлию Тимошенко.

Об этом в своем блоге завуалированно сообщил главред киевской интерент-газеты “Страна” Игорь Гужва, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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“Переслали первые данные маркетингового исследования предпочтений украинцев относительно спиртных напитков в последний день марта 2019 года. Одновременно проводятся сразу несколько опросов, но они плюс минус совпадают. Разница 2-3 процента.

1. Настойка крапивная “Зеленый человечек” – 27-29%.

2. Ликер “Шоколадный заяц” – 16-17%.

3. Настойка юго-восточная с корой подмосковной березы “Бойкая” – 14-15,5%.

4. Коктейль Ю-1960 – 14-14,5%

5. Коктейль “Тот, кому давно никто не пишет” – 6-6,5%.

6. Коктейль “Смех чекиста” – 6-6.5%.

7. Самогон “Скотыняка” – 4-5%.

8. Самогон “Вилка Рината” – 4-4,5%

Остальные берут незначительное. Итого, разыв между 2 и 3 местом (а также 4-м) весьма незначительный. И шоколадный ликер может и не занять второе место. Но все зависит от того сколько потребителей придет за юго-восточной настойкой. Ну или за коктейлем Ю”, отмечает журналист.

По его данным, штаб Порошенко публикует следующие цифры: Зеленский набирает 28,2%, Порошенко – 20,5%, Тимошенко – 17,23%. При этом штаб Юлии Тимошенко дает немного другую картину: Зеленский – 28,17%, Тимошенко – 20,26%, Порошенко – 17,43%.

Журналист и депутат Верховной рады Мустафа Найем, как сообщал “ПолитНавигатор”, публикует немного другие данные – Зеленский – 27,6%, Порошенко – 20,5%, Тимошенко – 16,3%, Юрий Бойко – 13,9%.

Известная украинская адвокат Татьяна Монтян в своем блоге отметила, что низкий процент поддержки Юрия Бойко – это результат разлада внутри «бело-голубого» лагеря.

«Вилкул, таки, отработал на Пецюльку, отожрал у Бойко голоса и не пустил его во второй тур; тЮлька наконец пи…ует на пенсию; нашим презиком будет Бенцион Валерьевич», – пишет Монтян.