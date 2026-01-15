Самостийный гадюшник. Коломойский платил за избрание Тимошенко по $8 млн каждому депутату
История с обыском офиса Юлии Тимошенко американскими детективами НАБУ по обвинению в подкупе депутатов – вызывает улыбку у тех, кто знаком со внутренней «кухней» Верховной рады, где все годы «незалежности» процветало взяточничество в особо крупных размерах.
Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я не помню ни одного парламента за все время существования Украины, чтобы каким-то образом не пытались воздействовать на депутатов. И это проще всего делать тем, у кого есть большие деньги. Либо тех, кто во власти, либо тех, кто хотят прийти во власть.
Когда голосовали за то, кто будет премьер-министром при Ющенко – Тимошенко или Янукович – стоимость голоса одного голосования в Верховной Раде, последние голоса покупали по 8 миллионов долларов. Деньги давал Коломойский, и выиграла Тимошенко, несмотря на то, что денег у команды Януковича и Рената было больше. Но вот они недоплатили и потом кусали локти.
И многие депутаты, проголосовав за Тимошенко, вскакивали с места и говорили: «Товарищ спикер, что-то не так произошло, я нажал кнопку «против», а загорелась «за». «Пожалуйста, посчитайте мой голос, как будто бы не так. Я не так голосовал». А ему спикер ответил: «Нет, к сожалению, все, голосование прошло». Он поворачивался к своим товарищам и говорил. «Ну как же, ну видите, я голосовал правильно». Но при этом все понимали, почему он так голосовал, и во сколько это ему обошлось», – заявил Царев.
