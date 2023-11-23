Самую большую мечеть в Крыму строят на деньги православного бизнесмена

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Завершающееся в Крыму строительство крупнейшей Соборной мечети осуществляется за счет средств православного бизнесмена, заявил на пресс-конференции митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эту мечеть, а она, говорят, грандиозная, строит один мой очень хороший знакомый. Он предприниматель, православный, и на его средства строится эта мечеть. И очень рад, что это делает. Было такое поручение, и оно нашло такой душевный отклик у человека, понимание, что здесь надо приложить свои возможности, силы, резервы. Строят в какой-то степени турецкие фирмы, но в большей степени строят наши российские компании. Что касается открытия, я буду очень рад, что это произойдёт. Мы знаем, что в Крыму проживают люди этой веры, культуры, народа крымско-татарского и, конечно же, это очень хорошо, что наше государство, которое помогает строить православные храмы, помогает строить и храмы мусульманские. Если Бог даст, я обязательно приеду на открытие», – заверил митрополит.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Он уверен, что найдёт общий язык с представителями мусульманского духовенства, чтобы вместе создать какие-то гуманитарно-социально-культурные проекты.

По главы Крымской епархии, сегодня на полуострове нет нужды в массовом строительстве новых православных храмов – привести бы в порядок имеющиеся.

«Что касается храмов и монастырей, сохранить бы то, что есть и не дать разрушиться. Это самое главное. Там, где нужны храмы, там их сейчас строят. У нас в Крыму такое огромное количество древнейших памятников, пещерные монастыри и храмы, так что работы хватит, чтобы их привести в порядок, из опасного состояния привести в должный уровень. Это самое важное», – считает митрополит.

Он также подчеркнул, что Крым не стимулирует Московскую Патриархию на перевод новых епархий УПЦ в состав РПЦ. Соответствующие решения самостоятельно принимает местное духовенство в новых регионах РФ.

«Это передаётся непосредственно в Московскую патриархию, это не компетенция Крыма. Здесь мы принимаем и раненых, и новых священников – они у нас служат, лечатся сейчас. Вчера на службе видел раненого священника, он здесь подлечивается. Это да, здесь мы помогаем, это в нашей компетенции. Дела других епархий – это уже выше наших полномочий. Много что делается в крымской митрополии, в том числе помощь пострадавшим в этом конфликте. И приезжают очень много, и помощь нашим воинам. Это без сомнения в первую очередь делается с крымской земли», – подчеркнул он.