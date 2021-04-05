Самый уродливый корабль ВМС Украины вышел на испытания с секретной начинкой от НАТО

05.04.2021, Одесса, Михаил Рябов

Новости Украины

Новый украинский разведывательный корабль «Симферополь» провел испытания в открытом море по уклонению от огня противника путем отстрела помех. Об этом сообщает «Ukraininan Military Pages».

Речь идёт о новой боевой единице ВМСУ, которая была построена на заводе Петра Порошенко на базе корпуса рыболовецкого траулера проекта 502ЕМ по советскому проекту 70-х годов. «Этот, так называемым разведывательный корабль – это уродливое сочетание того, что имела советская Украина в плане судостроения рыболовства и тех амбиций, которые Киев питает в отношении своих военно-морских сил», – заявлял ранее эксперт Института стран СНГ, капитан I ранга Сергей Горбачев.

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Офицер ВМФ России, между тем, заявил «ПолитНавигатору», что украинский разведывательный корабль станет объектом пристального внимания Черноморского флота РФ.

«С учетом нынешнего состояния ВМС Украины, строительство разведывательного корабля на базе проекта рыболовецкого морозильного траулера – решение вполне оправданное и рациональное. В предназначении таких кораблей – главное не корпус, а начинка. Кроме того, у траулеров большая дальность плавания – 7200 миль и приличная автономность – 28 суток, что для корабля-разведчика плюс, а не минус.

Данный корабль должен будет выполнять функции срзк «Славутич», который после Русской весны остался в российском Севастополе.

О разведывательном оснащении нового корабля известно мало. Заявлено, что на нем установлена украинская станция радио-технической разведки «Мельхиор», которая собирает данные в пассивном режиме. Также стало известно, что во время возгорания, которое на корабле произошло 29 мая 2019 года, было уничтожено западное оборудование на 3 млн долларов. Пожар повлиял на сроки введения корабля в эксплуатацию, но проект был доведен до испытаний.

Чем теперь друзья из НАТО напичкали корабль – неизвестно, но очевидно, что это не тот случай, когда они решили сэкономить.

После выхода в море для решения задач по предназначению этот корабль станет объектом пристального внимания со стороны Черноморского флота, а добытая им информация будет использована в интересах потенциального противника для анализа боевых возможностей и уровня боевой готовности объединений и соединений ЮВО и ЧФ, дислоцированных в регионе», – сказал российский офицер.