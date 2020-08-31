Украинское судостроение доказало свою нежизнеспособность

31.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина приступила ко второму этапу испытаний среднего разведывательного корабля «Лагуна», построенного на базе корпуса рыболовецкого траулера проекта 502ЕМ по советскому проекту 70-х годов.

Об этом сообщает «Оборонно-промышленный курьер», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чуть менее чем за 40 лет, в период с 1971 по 2009 годы, Украина построила 347 траулеров этого проекта и еще пять корпусов оставались законсервированными. Один из них был достроен на аффиллированном с экс-президентом Петром Порошенко заводе «Кузня на Рыбальском» и превратился в СРК «Лагуна».

«На корабле установлена новейшая украинская станция радиотехнической разведки «Мельхиор», которая работает исключительно в пассивном режиме радиолокации, проводя анализ радиочастотного спектра, излучаемого кораблями, летательными аппаратами или береговыми объектами. Комплекс состоит из антенного поста и двух рабочих мест операторов. «Мельхиор» разработан на основе корабельного многофункционального радиолокационного комплекса «Минерал», который выпускался в различных модификациях украинским предприятием «Квант» еще с советских времен», – говорится в сообщении.

Ввод в состав ВМС Украины так называемого СКР «Лагуна» в очередной раз доказывает крах украинского военного кораблестроения. Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» рассказал эксперт Института стран СНГ, капитан I ранга Сергей Горбачев.

«Этот, так называемым разведывательный корабль – это уродливое сочетание того, что имела советская Украина в плане судостроения рыболовства и тех амбиций, которые Киев питает в отношении своих военно-морских сил. Плавать, конечно или ходить это судно будет, но с точки зрения современных радиоэлектронных средств – здесь большой вопрос. Это феноменальное судно, свидетельствующее о полном крахе украинского кораблестроения. Как военного, так и в целом судостроения как отрасли», – отметил эксперт.

Горбачев также подчеркнул, что за годы своей независимости Украина не смогла построить ни одного современного корабля, ограничившись лишь достройкой советских проектов.

«Ничего толкового за все годы «незалежности» украинская промышленность построить не смогла. Те корабли, которые до этого вводились в строй, в данном случае речь идет о корабле управления «Славутич», который в Севастополе болтается у причала уже седьмой год – он был достроен в 92-м году и предназначался для ВМФ СССР как корабль-разведчик, однако, то железо, которое было построено в Николаеве, оно и осталось железом, ибо напичкать его современной аппаратурой, прежде всего радиоэлектронной разведки Украина не смогла. Ничего особенного, кроме большого количество помещений этот корабль, а на деле судно, не представлял.

Украина сумела достроить лишь два малых противолодочных корабля, обозвав их корветами – это «Луцк» и «Тернополь». Эти корабли были более-менее современными, но опять же, это полностью советское наследие. Больше Украина ничего, кроме «москитного флота» – уродливых речных бронекатеров и «Кентавров», предназначенных для высадки диверсионных групп, а на самом деле представляющих из себя братские могилы десанта, так ничего создать и не смогла», – резюмировал Горбачев.