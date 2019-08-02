Самый «зелёный» из «Слуг народа» жаждет поболтать с Трампом о войне с Россией

02.08.2019, Трускавец, Владимир Гладков

В вопросе миротворческой миссии делегированный от Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер твердо держит руку на пульсе.

Однако пора бы уже начать всерьез говорить и о войне с Россией.

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Об этом в сюжете телеканала «112» из Трускавца, где проходит тренинг для партии «Слуга народа», заявил представитель команды Зеленского Святослав Юраш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Много лет обговаривали участие миротворческой миссии, эта идея ещё жива? Какие альтернативы возобновления мира?» – спросила журналист.

«Конечно, она жива, она паном Волкером как человеком от Америки, который делегирован по нашему вопросу, часто проговаривается. Просто, опять таки, вопрос – какая миротворческая миссия, по какому закону и где. Мы понимаем, что нам надо вернуть украинскую территорию Донбасса и, опять таки, на границе с Россией эта миротворческая миссия будет идеально устроена», – рассуждает Юраш.

«Что бы вы ему сказали при встрече (Дональду Трампу – ред.)?» – поинтересовалась корреспондент.

«Я бы ему сказал: «Добрый день, пан президент, давайте говорить о войне с Россией и давайте решать эту проблему», – ответил депутат.

Отметим, 23-х летнего Юраша называют самым молодым в истории народным депутатом Украины. При этом его относят к мейнстримной ветке русофобии в команде Зеленского, которая фактически мало чем отличается от «АрМоВира» Петра Порошенко, разве что с меньшей зацикленностью на церкви, что с лихвой компенсирует работающий в Минкульте отец Юраша – один из главных гонителей канонического православия.