«Санду крупно подвела Запад с референдумом» – эксперт ожидает смены президента Молдавии

Вадим Москаленко.  
22.10.2024 20:40
  (Мск) , Киев
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Выборы, Дзен, Запад, Молдова, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Западные политики очень недовольны результатами прошедшего в Молдавии еврореферендума, и могут поменять Майю Санду на «более решительного президента».

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные политики очень недовольны результатами прошедшего в Молдавии еврореферендума, и могут поменять Майю Санду...

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«В Молдове тоже либо европейский выбор, либо целостность страны. Потому что Приднестровье и Гагаузия 95% проголосовали против», – сказал Карасев.

«ЕС и НАТО хотят расширения, потому что расширение – это имперский код. И Брюссель, глобалисты сегодня, чтобы подавить Орбана, Фицо, и других правых популистов, в том числе у себя во Франции, в Голландии, для этого надо расширяться дальше. В этом смысл имперского расширения. Они в этом заинтересованы.

Кстати, поэтому они так и реагируют на итоги референдума. Санду понимает, что она их подвела. И они могут когда-нибудь отказаться от её услуг, и найти более жёсткого европеиста», – добавил политолог.

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