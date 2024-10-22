«Санду крупно подвела Запад с референдумом» – эксперт ожидает смены президента Молдавии

Западные политики очень недовольны результатами прошедшего в Молдавии еврореферендума, и могут поменять Майю Санду на «более решительного президента».

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ЕС и НАТО хотят расширения, потому что расширение – это имперский код. И Брюссель, глобалисты сегодня, чтобы подавить Орбана, Фицо, и других правых популистов, в том числе у себя во Франции, в Голландии, для этого надо расширяться дальше. В этом смысл имперского расширения. Они в этом заинтересованы.

Кстати, поэтому они так и реагируют на итоги референдума. Санду понимает, что она их подвела. И они могут когда-нибудь отказаться от её услуг, и найти более жёсткого европеиста», – добавил политолог.