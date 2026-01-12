Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Молдовы Майя Санду втрое заменьшила количество молдаван, работающих в России.

Об этом она заявила в интервью британскому подкасту «The Rest Is Politics: Leading», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«10-15 лет назад более 50% наших специалистов ездили на заработки в Россию. Сегодня в России работает всего 4% наших специалистов. Еще 10 лет денежные переводы из России составляли 50% от общего объема. Сегодня их число очень мало. Вероятно в России работает менее 100 тыс человек. А денежные переводы еще до начала войны составляли 11% от общего объема. Сейчас их еще меньше. Переводы для нас по-прежнему важны. Они составляют около 13% ВВП», – сочиняла Санду.

На самом деле, по молдавским данным, в России находятся более 300 тысяч молдавских трудовых мигрантов. МИД РФ с учетом студентов и получивших второе гражданство оценил количество молдаван в 500 тыс. И это при том, что Кишинев отменил авиа и железнодорожное сообщение с РФ.

Что касается денежных переводов, то еще в 2019 году они составляли 30-40%, однако власти Молдовы в 2024 году запретили систему «Золотая корона», по которой шли переводы из России. Поступления из СНГ тут же упали в 3,4 раза. Тогдашний премьер-министр Дорин Речан обвинил в этом США и ЕС, введшие санкции.

Общий объем поступления сократился за пять лет более, чем наполовину и составляет теперь менее 8% ВВП. При этом, согласно статистике, подозрительно (на 34,5%) выросло число переводов из стран, в которые раньше молдаване вообще не ездили.