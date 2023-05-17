Санду получила «табуреткой» по голове в Гагаузии

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Пророссийски настроенная автономия в составе Молдовы Гагаузия вступила в жесткий конфликт с прозападными властями Кишинева.

Поводом стали выборы главы автономии – башкана. На них не выставлялся ни один провластный кандидат, и по итогам второго тура в минувшее воскресенье победила представительница оппозиционной партии ШОР Евгения Гуцул.

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Она сразу же заявила о намерении открыть представительство Гагаузии в Москве, чтобы налаживать разорванные Кишиневом отношения с Россией. Поскольку по конституции Молдовы башкан является членом правительства страны, в столице откровенно занервничали.

Президент Майя Санду заявила о многочисленных нарушениях на выборах и поставила под сомнение компетентность ЦИК Гагаузии. Кроме того, глава государства посетовала на то, что в автономии до сих пор не запрещены все русскоязычные каналы – от этого и выборы неправильные.

«С 2024 года Центральная избирательная комиссия Республики Молдова будет играть главную роль в организации выборов в автономии, и я уверена, что все будет происходить по-другому, правильно», – заверила Санду и укатила в Испанию.

Разбираться с неприятной ситуацией пришлось премьер-министру Молдовы Дорину Речану. По его приказу были возбуждены 8 уголовных дел против всех лиц, участвовавших в обоих турах выборов башкана. Якобы у них был превышен потолок пожертвований в избирательные фонды, который в Гагаузии действительно выше, чем в Молдове.

Победительницу Евгению Гуцул к тому же эксклюзивно проверяют на причастность к сепаратизму из-за стремления к укреплению отношений с Россией.

«На основе этих беззаконий, которые были задокументированы и переданы на рассмотрение, нужно получить окончательное решение. Сейчас полиция и прокуратура представили новые доказательства» – сказал Речан.

Политики из свиты Санду были более откровенными. Глава партии «Коалиция за единство и благополучие» (CUB) Игорь Мунтяну заявил, что нынешняя власть Молдовы не смогла победить «зыбучие пески консервативного, патриархального, русофильского электората».

«Именно в Гагаузии получают крупные европейские гранты и ходят с портретами Сталина и Путина. Правительство в таких регионах должно управлять по-настоящему, а не притворяться, что управляет», – возмутился Мунтяну, но при этом призвал не делать из гагаузских политиков жертв.

Бывший премьер-министр Молдовы Ион Стурза обозвал нового башкана Гуцул «табуреткой» и призвал не допускать ее до гостайны в правительстве.

«Дорогие гагаузы, вы проголосовали за бесплатный сыр, газ, качели и полет на луну с комратского космодрома. Но мы, остальные жители Молдовы, в чем виноваты?! В чем виноваты власти ЕС, США, Турции, Румынии, которые построили вам дороги, школы, водопроводы?», – написал Струза в соцсети.

После такой риторической подготовки в понедельник во вторник в ЦИК Гагаузии пришла полиция с обысками. Она вручила всем членам правительство повестки на допрос 18 мая.

Однако это не помешало ЦИК признать действительным второй тур выборов. Смелости комиссии придал стихийный митинг под стенами. Люди дружно скандировали:

«Долой диктатуру!», «Руки прочь от Гагаузии!», «Долой Майю Санду!».

От здания ЦИК все вместе – силовики и протестующие – двинулись к апелляционной палате Комрата (столица автономии), куда, как оказалось были уже переданы все бюллетени на утверждение итогов выборов.

Под судом митинг продолжился уже в большем масштабе. Люди боялись, что полиция закрылась в апелляционной палате и «взяла в плен» председателя ЦИК Гагаузии Яну Коваленко. Но она вышла к толпе и сообщила, что правоохранители изымают списки избирателей, голосовавших во втором туре по уголовному делу, возбужденному еще в 2022 году.

Прибыли на митинг депутаты Народного собрания Гагаузии и новый башкан Евгения Гуцул. Со своей стороны власть перебросила в Камрат спецназ Fulger.

«То, что происходит сейчас — это беспредел. Они хотят нас просто уничтожить. Мы не сдадимся. Мы сильные. Мы собрались отстоять Гагаузию», — заявила избранный башкан.

В поддержку Гуцул выступили все кандидаты в башканы, боровшиеся с ней на выборах. А соперник во втором туре Григорий Узун заявил, что Гагаузия – «последний оплот молдавской государственности».

Действующий башкан Гагаузии Ирина Влах призвала Майю Санду прекратить давление на Гагаузию и следовать букве закона.

«Мы уже даже привыкли к «особому» отношению со стороны Санду к гагаузам и Гагаузской автономии. Но сегодня центральная власть опустилась еще ниже. Открытому давлению подверглись избирательные органы нашей автономии», – заявила Влах.

События в Гагаузии заставили объединиться и молдавскую оппозицию, ранее пребывавшую во внутривидовой борьбе. В поддержку Гуцул выступили социалисты и бывший президент Молдовы Игорь Додон.

«Сегодняшние события в Гагаузии показали, что диверсанты, о которых говорила Санду, находятся внутри правящей партии. Иначе никак не объяснить действия центральных властей. На пустом месте спровоцировать противостояние между Комратом и Кишинёвом — да ещё и в преддверии евросаммита, когда надо показать единство страны, — сложно найти в этом логику. Даже если результаты второго тура не признать, то как кишинёвские вожди не допустят неудобных кандидатов к новым выборам? Ведь совершенно ясно, что благодаря центральной власти в новых выборах Гуцул победит с первого тура», – недоумевает член исполкома партии «Гражданский конгресс» Михаил Полянский.

Лидер партии Марк Ткачук заявил, что политсила Санду «самодурством, садизмом и непредсказуемостью безусловно представляет угрозу для большинства граждан Молдовы».

Попытка молдавских силовиков вынести бюллетени из суда в Комрате была пресечена протестующими. Завязались потасовка, полицейские были вынуждены скрываться по кустам.

Тем временем депутаты и мэры Гагаузии направились к зданию Народного собрания. Они заявили, что партийные различия больше не имеют значения, и «все закончится сегодня». И ближе к ночи собрание единогласно утвердило Гуцул в должности башкана. Переместившийся под здание местного парламента народ приветствовал это решение.

«Мы сами недовольны выборами, но идти против народа – плевок в лицо», – признался председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов.

Однако события на этом не закончились. В полночь сотрудникам антикоррупционной прокуратуры Молдовы удалось при помощи спецназа прорваться в здание суда и вынести оттуда бюллетени. Собравшиеся у суда люди вновь кинулись в рукопашную. Они кричали:

«Позор!», «Фашисты!».

На 27 мая назначен съезд народных избранников Гагаузии всех уровней. Премьер-министр Молдавии Речан созывает председателей всех районов, чтобы осудить действия руководства автономии. Он уже обратился к гагаузам с успокаивающими речами.

«Я хотел бы обратиться с посланием к гражданам Гагаузской автономии: никто не будет избирать вместо них башкана: ни Кишинев, ни Москва. Башкан Гагаузии должен быть избран в соответствии с законодательством Республики Молдова, в соответствии с конкретным законодательством автономии», – сказал Речан.

Российские аналитики уверены, что гагаузский кризис может привести к серьезным проблемам в Молдове.

«Хватит ли духу людям Майи Санду отменить выборы в автономии или нет – большой вопрос. Всё-таки это шаг ко второму Приднестровью и дальнейшему распаду Молдавии. Но заход в этом направлении сделан», – написал политолог Александр Носович.

Политический аналитик Лев Вершинин считает, что гагаузский бунт срывает войну с Приднестровьем, которую Санду должна была начать по указанию Запада.

«Выборы в Гагаузии были принципиально важны для кишиневских соросят. Майя получила из Вашингтона приказ готовиться к вступлению в войну, а приказы не обсуждаются. Ситуация все более накаляется, потому что без контроля за Гагаузией кишиневские не могут начинать войну с ПМР, а установить контроль над Гагаузией без своего рода «АТО», как когда-то «украина» на Донбассе, тоже вряд ли возможно. Гагаузы народ боевой, жесткий, сплоченный, и Комрат традиционно ориентируется на Москву и Анкару. Однако Москва нынче, сами понимаете, а Эрдоган, давно опекающий Гагаузию, нынче завис между двумя турами. Но и режим Санду, загнавший республику в тяжелейший кризис, крайне непопулярен, ситуация зыбкая, и никакие жесты Запада «в поддержку демократии» позиций Майи не укрепляют. Просто так Гагаузия лишить себя автономии (чего хотят в Кишиневе) не позволит. Да и оппозиция в целом ситуацией воспользуется. Так что, если соросята не дадут задний ход, дело может кончиться кровью и в этом случае либо террором с переходом в войну, либо падением режима Санду», – сказа Вершинин.