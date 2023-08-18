Санду поручила своему депутату-русофобу оправдать высылку российских дипломатов

Россия якобы оккупирует часть суверенной территории Молдовы, и недавняя высылка «российских шпионов» – «естественный шаг защиты суверенитета».

Об этом в программе «ЛОМы» на интернет-канале AVA TV заявил ветеран молдавской антироссийской политики, одиозный депутат парламента от партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В здании российского посольства в Кишинёве сидели не только дипломаты, но и люди с погонами, которые они не носят на публике», – заявил русофоб.

«Давайте называть вещи своими именами. Сейчас идёт война. Путин объявил своей целью геноцид украинского народа и разрушение украинского государства. Россия продолжает содержать режим на левом берегу Днестра. Кто помнит 1999 год, Стамбульский саммит ОБСЕ? Торжественное обещание РФ до 2002 года ликвидировать своё военное присутствие в Молдове? С юридической точки зрения это называется страшными словами: оккупация части суверенной территории», – заявил 75-летний депутат парламента.

Отметим, что на Стамбульском саммите 1999 года ельцинское руководство России взяло на себя обязательство по выводу российских войск с территории Молдовы и Грузии в одном пакете с Соглашением об адаптации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). В течение первых двух лет было выведено всё тяжёлое вооружение 14-й российской армии с территории Приднестровья (за исключением вооружения, хранящегося на складах в Колбасной).

Вывоз вооружения был приостановлен после 25 ноября 2003 года, когда молдавский президент Владимир Воронин в одностороннем порядке сорвал подписание парафированного всеми сторонами документа об окончательном урегулировании приднестровского конфликта («Меморандум Козака»).

В 2007 году Россия приостановила участие в ДОВСЕ в связи с тем, что Соглашение об адаптации не было ратифицировано ни одной из стран НАТО. В связи с этим – обязательства, принятые на себя Россией на Стамбульском саммите 1999 года, утратили смысл. 29 мая 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о денонсации ДОВСЕ.

«А с другой стороны – мы к этому привыкли, да? Это для нас банальность, когда российское посольство открывает консульские секции на левом берегу и раздаёт налево и направо российские паспорта, когда пенсионерам на левом берегу платят «путинскую добавку». Когда вооружённые структуры на левом берегу созданы и финансируются Российской Федерацией. Но это не меняет ситуации. Война в Украине всё обострила. И в этой ситуации руководство Молдовы пошло на совершенно естественный шаг: уважаемые, посольство – для дипломатов. Всё остальное – “acasa” («домой»)», – нагнетает Нантой.

При этом ветеран молдавской политики признаёт, что публикации в прессе о якобы организации слежки с крыши российского посольства с помощью спутниковых антенн, ставшие официальной причиной для дипломатического демарша Кишинёва – можно рассматривать как формальный предлог, «с антеннами или без антенн».

«На протяжении последних десятилетий мы неоднократно убеждались, что, во-первых, Россия не соблюдает ни одно соглашение в рамках так называемого СНГ. Не говоря уже об агрессии против Грузии, оккупации нашей территории, аннексии Крыма и т.д. Второй момент – сколько раз РФ вводила эмбарго против молдавской продукции? За что? Это было чисто политическое решение! Наказать молдаван, потому что они ведут себя не так, как хотелось бы в Кремле!», – кликушествует Нантой.

«Поэтому я всегда считал, что суверенитет страны стоит чего-то, и иногда за него надо платить. Украинцы платят своими жизнями. Мы пока что отделались легонько. В этой ситуации нас защищает Украина от более прямолинейных сценариев», – заявил депутат.

«Что может сделать РФ? Я не знаю. Будем ждать подлян. Но повторяю, нельзя притворяться до бесконечности, что ты живёшь в суверенной стране. Если ты хочешь иметь страну, ты должен делать всё для того, чтобы она состоялась. Если ты с одной стороны радуешься, что ты получил статус страны-кандидата в ЕС, радуешься, что здесь состоялся этот беспрецедентный политический саммит – надо потихоньку обрезать связи с мёртвым СНГ, и отношения с Россией ставить на принципиальную основу. Отношения надо переводить на нормальную, принципиальную основу, и вещи должны называться своими именами».

Ещё одна претензия Нантоя в адрес России – в том, что она поддерживает «так называемую оппозицию» в Молдове, которая, на самом деле, «не прокремлёвская, а антигосударственная».

«Соответственно, Молдова должна защищаться. И это мягкий дипломатический шаг», – резюмировал Оазу Нантой.

Впрочем, ветеран молдавской политики не указал, как кореллируется его декларативная приверженность суверенитету Молдовы со стремлением отказаться от значительной части суверенитета в пользу Евросоюза, а ведущая интернет-канала забыла ему задать этот вопрос.