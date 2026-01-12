Президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию во вмешательство в британский референдум о выходе из Евросоюза в 2016 году, за что тогда активно агитировал Борис Джонсон.

Об этом она заявила в интервью британскому подкасту «The Rest Is Politics: Leading», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У меня нет доказательств, но зная русских и судя по тому, что произошло после, я считаю, что вероятность их вмешательства очень высока. И насколько мне известно, после этого не было предпринято достаточно усилий для расследования. Конечно, результаты референдума уже не изменить. Вот почему там важно действовать во время процесса», – бредила Санду.

Она похвасталась, что за год до молдавских выборов создала правительственную комиссию, которая «отслеживала все, что связано с Россией».