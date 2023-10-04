Санитарная зона с Украиной уже формируется под Купянском – военкор

Прорыв ВСУ на Харьковском направлении прошлой осенью произошёл потому, что украинская сторона, в отличие от Москвы, была прекрасно осведомлена о реальном положении российской группировки на данном направлении.

Об этом заявил российский военкор Александр Коц на презентации своей книги «500 дней поражений и побед. Хроника СВО глазами военкора», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе встречи из зала прозвучал вопрос, почему были оставлены такие населённые пункты, как Волчанск и Казачьи Лагеря в Харьковской области, откуда теперь ВСУ ведут ежедневные обстрелы приграничной российской территории.

Кроме того, у военкора спросили мнение, почему за этот отход никто не понёс ответственности. Коц ответил, что в отличие от Херсона, отступление из Харьковской области не было организованным.

«Почему никто не понёс ответственности, это вопрос не ко мне, а почему ушли из приграничных территорий, я тоже не могу на этот вопрос ответить. Потому что на тот момент, когда мы отходили из Харьковской области, было полностью потеряно управление войсками. Дезорганизация и потеря управления. Потому что, к сожалению, и на этом мы говорили на встрече с президентом, доклады, которые поступают в Москву, не всегда соответствуют тому, что происходит в реальности на земле. И здесь это с нами сыграло злую шутку, потому что противник об этом прекрасно знал, он прекрасно знал, какие силы ему противостоят с этой стороны в реальности, а не на бумаге, и воспользовался нашими ошибками. Видимо, были опасения, что Волчанск, те же Казачьи Лагеря, могут оказаться в окружении, в связи с обрушением флангов, и решено было вывести эти войска», – сказал военкор.

Исходя из этого, он добавил, что, к сожалению, обстрелы приграничных территорий будут продолжаться. Коц напомнил, что президент летом говорил о необходимости создания «санитарной зоны» вдоль приграничья для того, чтобы обезопасить эти районы, и, более того, по его словам, работа в этом направлении уже идёт.

«Это то, что сейчас происходит на Купянском направлении – похоже на зачатки формирования этой засечной черты, которая не позволит обстреливать наши регионы. Но, к сожалению, реальность такова, что Белгородская, Курская, Брянская области – выпала им сейчас такая доля. Можно костерить кого-то за ошибки, которые привели к этой ситуации, но это бессмысленно сейчас», – утверждает военкор.