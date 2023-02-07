Санкции против «Росатома» не помешают Зеленскому заполучить российское топливо – эксперт

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После того, как президент Украины Зеленский объявил о введении санкций против «Росатома», Киеву придётся обходными путями покупать российское топливо или в пожарном режиме переходить на западные стандарты, что дорого и небезопасно.

Об этом в интервью «Обозревателю» рассказал аналитик киевского Института стратегических исследований, эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После такого санкционного решения речь может пойти двумя путями. Мы можем и далее покупать то же ядерное топливо «ТВЭЛа», но на рынке по серым схемам. Да, это будет выглядеть таким гибридным решением, но, по крайней мере, это позволит работать и, не быстро догоняя поезд, переводить существующие блоки, которые остались, которые не используют сборки Westinghous, собственно, на топливо Westinghous, а остаться какое-то время на российском топливе. Может быть такой вариант», – предположил он.

«Или, собственно, решение, что «Энергоатом» будет заниматься ускоренным вариантом перехода блоков, которые используют российское топливо, на Westinghous. Это сложный процесс технологический, и мне сложно сказать, насколько это можно безопасно сделать гарантированно – условно к следующему году. Потому что запасы российского топлива, можно оценить, что до конца 2024 года», – рассказал Корольчук.