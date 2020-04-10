10.04.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Война, Медицина, Политика, Россия, Саудовская Аравия
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Саудиты хитрят, чтобы спастись от военного поражения в Йемене




Силы Саудовской Аравии пытается перегруппироваться после поражений, а потому объявила о двухнедельном перемирии в Йемене, где войска Эр-Рияда уже несколько лет воюют против повстанцев хуситов.

Об этом пишут «Известия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один из лидеров хуситов — Мохаммед аль-Бухаити — уже выразил сомнение в истинных намерениях Эр-Рияда. По его мнению, для Саудовской Аравии гуманитарное перемирие есть ничто иное, как попытка выйти из конфликта с сохранением лица после пяти лет неудачного вмешательства в дела соседней страны», – говорится в статье.

Издание напоминает, что это уже не первая попытка Эр-Рияда убедить повстанцев начать мирные переговоры, особенно на фоне чувствительных военных поражений последнего времени. При этом хуситы в минувшие выходные активизировали атаки на границе с Саудовской Аравией, а конце марта они обстреляли баллистическими ракетами Эр-Рияд и атаковали реактивными установками залпового огня и дронами военные объекты на территории королевства.

Вице-президент Академии геополитических проблем, полковник Владимир Анохин предполагает, что хуситы не станут тянуть время и скоро снова начнут наносить удары.

«Саудиты поняли, что им грозит проигрыш. Они прекрасно осознают свое положение на экономическом, политическом и военном фронтах. Поэтому они придумали тему коронавируса», – считает эксперт.

По его мнению, саудиты постараются использовать паузу, чтобы наращивать свои вооруженные силы.

«Хуситы, наоборот, на это не пойдут. Они найдут повод обвинить Саудовскую Аравию в нарушении тех или иных пунктов перемирия и продолжат наступление. У них иного пути нет. Если они затянут эту историю, то проиграют. Поэтому, думаю, в ближайшее время повстанцы начнут довольно интенсивные действия», – считает Анохин.

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