Савченко, Бабченко и Сенцов отправились в исторический нужник

16.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Майданщики, объявленные на Украине «героями», превратились в никому не нужных изгоев.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет политический обозреватель Сергей Мардан.

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Он обратил внимание на жалобы украинского террориста Олега Сенцова, возмущенного отказом Украины рефинансировать съемки его фильма.

«Слезы текли из глаз, когда я читал эти строки. Жестокий мир! Жестокие сердца! Страна победившего «Квартала 95» и сериала «Сваты». Гонимым несправедливостью странником, режиссер Олег Сенцов отправится теперь в свой трагический путь (а путь истинного художника всегда трагичен) по городам и весям Европы, снимая новый фильм на мобильный телефон, на который ему скинутся (возможно) Ксения Собчак и Александр Сокуров с Алексеем Учителем», – иронизирует автор.

«Надежда Савченко, Аркадий Бабченко, Олег Сенцов и множество других — всех их украинская революция сожрала, переварила и оставила в историческом нужнике. История поучительная конечно, только, как обычно, никого и ничему не научит. А жаль…», – резюмирует Мардан.