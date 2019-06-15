Савченко назвала сенсационную версию ареста экс-главы ЦИК ДНР на Украине

15.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Арест бежавшего на Украину экс-главы ЦИК ДНР Романа Лягина – часть сговора Петра Порошенко и Виктора Медведчука против действующего президента Владимира Зеленского и помощника президента РФ Владислава Суркова с целью сорвать обмен пленными.

Такую версию произошедшего в эфире телеканала «ZIK» озвучила депутат Верховной Рады Надежда Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы сейчас видели, что генпрокурор заявил о том, что задержали, не помню, «Лязгина», того, кто был причастен к незаконному референдуму в Донецкой области.

В принципе, этот человек, как уже начали шутить: «Так он же сам к вам пришёл, сдался, в чём проблема? Как вы его взяли?».

Моё личное мнение, что это игра против Суркова. Как вы знаете, в Москве у Путина есть свои башни: башня ФСБ, 5-й отдел, башня Суркова, который раньше допущен был к контролю ситуации на Украине, а сейчас потерял свою ценность, и ещё таких башен там целая куча – башня «Газпрома», их там до шести.

Сурков решил обновиться и реабилитироваться в глазах Путина, он начал запускать обмены (налаживать переговоры – ред.) в новой канве, с новым президентом. Как это начало выражаться?

Первое – заявление Кучмы совместно с Зеленским о том, что нужно снимать блокаду, мол, мы даём посыл украинцам на оккупированных территориях, что мы идём к вам с экономикой.

Тут начинается следующий этап: нужно всё-таки развести (тяжёлое вооружение – ред.) для того, чтобы деньги туда зашли, пенсии заплатились.

Порошенко всегда говорил только так: прекращение огня, разведение, а потом всё остальное. Зеленский пошёл другим методом, он сказал, что мы готовы дать экономику, давайте разводить.

То есть, он что-то предложил, а не ставил условия и не давил, как это делал Порошенко. Это очень тонкая, но заметная деталь, это понимают переговорщики, она означает, что люди начинают слышать те же слова, но по-другому, это очень тонкий момент, и очень хорошо, что он начался, и хорошо, если бы так пошло», – предположила Савченко.

«Далее запустили следующую ситуацию: Денисова с Москальковой, украинская и российская омбудсмены, проговорили ситуацию, которая была очень тяжёлой для решения, над которой работал исключительно Медведчук, когда говорил, что тех, кто как Савченко, кто являются политзаключёнными в РФ, как Сенцов, Сущенко, Карпюк и т.д., ещё наших там было 45, плюс сейчас добавляются репрессированные крымские татары чуть ли не ежедневно, таких, как освободили Умерова, то есть, через Турцию, – раньше подыскивали персональные моменты: для Савченко один, для крымских татар через Турцию, были какие-то персональные моменты, то теперь они решили пойти путём обмена всех граждан Украины в РФ на всех граждан РФ на Украине.

Это правильно, это надо взять и обрезать по 2014 год, без привязки и политических каких-то номенклатур и выданных им званий в мире, просто перевести – как обычных людей экстрадируют для отбывания наказания. А в своей стране президент имеет право снять все обвинения. Вот один из механизмов, его можно было использовать раньше.

На этот механизм, очевидно, с той стороны пошёл Сурков, он попробовал подать его Путину (последний был поданный Медведчуком через Патриарха Кирилла, через Путина, получился обмен с оккупированными территориями).

Если сейчас пошёл навстречу Сурков, я так понимаю, что старой гидре украинских и российских политиков это не понравилось… И Медведчук, и Порошенко хотят этому помешать. Им в спарке выгодно помешать обмену, чтобы он не вышел у Зеленского. Я надеюсь, что выйдет», – рассказала нардеп.

«Поэтому против Суркова достали этого с ЛНР-ДНР, который делал референдумы, для того, чтобы сказать о прямой причастности Суркова к организации незаконных референдумов, к тому же Гиркину, к тому же Мотороле. Он действительно всё это организовывал – это ни для кого не секрет, это его преступление против человечности, которое будет рассмотренный в Гааге, но доказать это, взяв одного того «Лязгина», сложно.

Генпрокурору уже нечего терять, он уже, в принципе, не генеральный прокурор, президент Зеленский ему об этом заявил, поэтому теперь он пытается помочь Порошенко и Медведчуку ставить палки в колёса Зеленскому», – добавила Надежда Савченко.