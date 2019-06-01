Савченко с головой погрузилась в поиски формулы мира на Донбассе

01.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Завершения конфликта в Донбассе хочет всё украинское общество, кроме воров на крови и спекулянтов на военной повестке.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила недавно вышедшая из тюрьмы депутат Верховной Рады Надежда Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не хочет» и «не может» – это разные вещи. Нельзя сказать, что хоть кто-то у нас в Украине не хочет закончить войну, разве что кроме тех, кто на войне зарабатывает, кто войной спекулирует в политике, это был Порошенко и его команда. Все остальные люди будут хотеть закончить войну, хотя бы потому, что даже в политике им будут бонусы больше от окончания войны, чем от её продолжения либо растягивания. Вопрос, могут ли. Могут ли, знают ли как? Здесь сложнее. Вы знаете, нельзя сказать какой-то точный рецепт, но надо пробовать, нужно осторожно пробовать все методы, все рецепты. И сейчас время к этому подталкивает, и политическая ситуация к этому подталкивает. Поэтому нужно действовать. Действовать решительно и, действительно, с этим не ждать.

Понятно, что нет Верховной Рады, понятно, что нет поддержки, но здесь прямая возможность президента действовать во внешней политике. Климкина, конечно, тоже президент подал на увольнение, но его не уволят так, как и Гройсмана, хотя, в принципе, могли бы, поэтому, наверное, пока что ситуация затянется до выборов в парламент. Хорошо, что это будет быстро», – рассказала Савченко.

Также нардеп заметила, что даже самовольные добробаты подчинятся воле украинского народа к миру, однако имплементировать мир в Донбассе нужно осмотрительно.

«У нас все батальоны подконтрольны либо Вооружённым силам Украины, либо Внутренним силам Украины. И те, и другие имеют министра. Единственный батальон, который не стал ни в чьи ряды, это «Правый сектор», по крайней мере, так озвучено. Как он сейчас числится, начисляется ли зарплата, не начисляется ли, какое их количество на передовой, какому сектору они подчиняются, с какими командирами, бригадами, батальонами они держат связь. Это всё тоже не является из рук вон бесконтрольно, как вы себе можете это представить. Не может быть уже такой несогласованности, как в 2014-2015 годах было. Всё-таки сейчас 2019 год, всё-таки сейчас каждая позиция уже известна, по крайней мере, в Координационном центре Министерства обороны и в Вооружённых силах Украины, и в Генеральном штабе.

Заставить их отступить от линии фронта, и нужно ли отступать от линии фронта, и когда надо отступать, то есть, отвести войска, что заявил Зеленский. Здесь нужно чётко всё продумать, потому что, отведя войска на метр, мы посмотрим, подойдёт ли противник на полметра. Отведя войска на сто километров, мы увидим, придёт ли он на 10, на 15, или на 20. И как будет развиваться дальнейшая ситуация. Так было бы очень хорошо, убрать все блокпосты, развести войска по разным сторонам, и чтобы больше не стреляли. Но всегда будут какие-то провокации с одной либо, с другой стороны. Выйдут ли войска из-под контроля, потому что они воевали, например, не за деньги, а за идеологические соображения и они всё-таки видели победу Украины, это не просто какой-то компромисс или договорённость, а победу Украины, это до границы, до закрытия границы Украины с Россией – это уже другая ситуация.

Но это значит, что кроме референдума в обществе, который желательно бы было провести, если бы это не было так, к сожалению, накладно по деньгам и так тяжело, и так долго, как это может быть реализовано сейчас, а если у нас действительно была бы вся электронная система и мы могли делать это быстро. Но, к сожалению, пока что этого нет, поэтому нужно отталкиваться от реалий. Надо опросить и мнение войск, даже не столько задать прямые вопросы, ибо всегда солдат ответит: «Да, я буду стоять до победы», сколько проанализировать психологическую ситуацию, то есть, тонко промониторить то, что там происходит. Если будет воля политическая и воля общества к какому-то одному из методов решения этой ситуации, конфликта, войны, я думаю, что этому подчинится и меньшинство, даже если она не исповедует, либо не поддерживает ту идеологию, либо ту точку зрения», – добавила Савченко.