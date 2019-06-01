Додон склоняет молдавских социалистов к самоубийству на глазах у Москвы

01.06.2019, Москва, Елена Острякова

Олигарх,которого называют «хозяином Молдовы» Влад Плахотнюк заявил сегодня в Кишиневе, что не намерен уходить из публичной политики.

«Не стройте слишком больших планов, я не оставлю вас, поскольку мы все видели, что вы можете или, скорее, чего вы не можете. Пришло время вернуться к нормальности. Наступают времена, когда мы будем видеться чаще и будем больше общаться», – сообщил Плахотнюк журналистам.

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Следом представитель Демократической партии Молдовы, которой по сути владеет Плахотнюк, заявил о намерении создать парламентскую коалицию с партией социалистов президента страны Игоря Додона.

Это заявление стало сенсацией, поскольку в Молдове всерьез говорили об уходе Плахотнюка из политики. Дело в том, что пророссийские социалисты и проевропейский блок ACUM публично поклялись не создавать коалиции с демократами, поскольку Плахотнюк коррупционер и русофоб (нужное подчеркнуть). Больше партий в парламенте, можно считать, что нет. Поэтому, казалось, что олигарх неминуемо окажется в оппозиции. Сам он, как бы смирившись с печальной участью, не появлялся на публике 8 недель.

Гневной отповеди социалистов не последовало. Партия сухо сообщила, что приняла заявление Плахотнюка к сведению. Дело в том, что трехмесячные попытки создать коалицию с ACUM ни к чему не привели, и перспектива разгона парламента и новых выборов стала вполне реальной.

Приглашение демократов прозвучало сразу после того, как президент Додон, находясь в России, несколько раз заявил: будущие коалиция и правительство должны стать пророссийскими, или он разгонит парламент. Как в эту концепцию впишутся демократы, правительство которых запрещало российские телеканалы, закрывало въезд в страну для российских политиков, политологов, журналистов, непонятно.

Близкий к Плахотнюку политолог Виталий Андриевский дает понять, что ради власти Плахотнюк готов сойти и за пророссийского политика.

«ДПМ заявила, что услышала предложения ПСРМ, которые были озвучены на Республиканском совете этой партии в качестве платформы для переговоров о возможной коалиции, и готова обсуждать эти предложения. В свою очередь ДПМ надеется, что и ПСРМ готова будет обсуждать предложения ДПМ. Они простые. Главное внимание социально-экономическому развитию Молдовы», – написал Андриевский у себя в «Фейсбуке».

Дипломат Алексей Тулбуре полагает, что Плахотнюк сегодня предложил социалистам совершить самоубийство.

«Это самоубийство ПСРМ готовилось с активным участием Додона последние года два, и не имеющий своего мнения и воли Додон, думающий, что в жизни добился всего, эту партию сейчас толкает на союз с мафией. Однако, его желаний и усилий может быть не достаточно», – написал Тулбуре в «Фейсбуке».

Видимо он имеет ввидут позицию России. В Молдове уверены, что Кремль строго-настрого запретил Додону вступать в коалицию с Плахотнюком. Намекает на это и беглый молдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый. У себя в «Фейсбуке» он сравнил намечающуюся коалицию со свадьбой.

«Родители розовой невесты продолжают быть против брака, поэтому она должна сбежать из дома или срочно забеременеть», – язвительно пишет Усатый.