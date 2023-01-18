Не прошло и 8 лет: Сбербанк начинает работу в Крыму

Любовь Смирнова.  
18.01.2023 13:07
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Финансы


В этом году в Крыму и Севастополе начинает работать Сбербанк. Первые офисы Сбера откроются в Симферополе и Севастополе уже к лету, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Приход такого крупного игрока, как Сбербанк, позволит и дальше повышать доступность, скорость и качество банковских услуг для населения, позитивно повлияет на финансовый и инвестиционный климат, на развитие экономики и социальной сферы», – отметил глава Крыма Сергей Аксенов.

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В этом году в Крыму и Севастополе начинает работать Сбербанк. Первые офисы Сбера откроются...

«Мы рассчитываем, что офис банка в Севастополе начнет работать уже в первом полугодии. Сейчас идет подбор места, где офис разместится.

В течение года сеть банкоматов заработает на всем полуострове, будут развертываться все необходимые услуги и сервисы, – написал в своем телеграм-канале Михаил Развожаев. – Не секрет, что раньше, для того, чтобы оформить ту же банковскую карточку приходилось ехать в ближайший офис, который находится в Тамани – первом населенном пункте за Крымским мостом. Знаю, что севастопольцы давно ждали приход Сбербанка, это позволит полноценно пользоваться всеми возможностями банка».



Ранее специалисты отмечали, что функцию Сбербанка по услугам для населения на полуострове выполняет РНКБ, и особой нужды в дополнительных сервисах нет. Другое дело, что имея на полуострове свой курортный комплекс «Мрия», который ежегодно получает награды как лучший отель Крыма, Сбербанк предпочитал дистанцироваться от экономической жизни региона, вплоть до того, что снял свою эмблему с искусственного водопада напротив центрального входа в «Мрию».


Что касается РНКБ, то он проходит процесс консолидации с ВТБ, но продукты ВТБ по-прежнему можно получить только за Крымским мостом.

С прошлого года в Симферополе и Севастополе открылись отделения «Промсвязьбанка».

Ранее Сбербанк категорически отказывался заходить в Крым, что давало основания обвинять это финансовое учреждение в присоединении к антироссийским санкциям и отказом признавать полуостров частью РФ.

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