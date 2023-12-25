Сбежавшие на Запад украинцы все равно получат повестки, – министр Умеров

Анатолий Лапин.  
25.12.2023 09:05
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Мобилизация, Украина


Электронные повестки получат все украинцы, подлежащие призыву, даже те, кто сбежал за рубеж.

Об этом в эфире интернет-канала «Общественное новости» заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, который сам не проходил службу в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Электронные повестки получат все украинцы, подлежащие призыву, даже те, кто сбежал за рубеж. Об...

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Министр (сам вывезший свою семью в США) подчеркнул, что эмиграция – не повод «откосить» от армии:

«Если мы уже примем решение по категориям, приглашения мы отправим всем».

Умеров подчеркнул, что военное руководство знает, сколько уклонистов проживают на Западе:

«Мы сейчас в последние полтора месяца консолидировали все базы данных. То есть, мы видим эту воронку, видим, сколько у нас в Украине, видим, сколько за границей, проверяем это вместе с МИД. То есть, да, у нас есть информация».

Как сообщал «ПолитНавигатор», подобная схема грозит находящимся за границей уклонистам проблемами в перспективе – например, когда придет время продлевать загранпаспорт или вернуться на Украину, чтобы похоронить родственников. Тогда-то чиновничий аппарат и сможет привлечь к ответственности игнорировавшего повестки гражданина.

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