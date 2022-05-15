Сбежавший из Крыма любитель ВСУ задержан. Он записал покаянное обращение

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Новости Украины

Выходец из Украины, накануне угрожавший крымчанам расстрелами с приходом на полуостров ВСУ, принёс извинения жителям полуострова и военным РФ.

Видео опубликовало РИА «Мелитополь», где и проживает украинский патриот, спешно покинувший Крым после скандала, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, Иванов Александр Александрович, хочу извиниться перед всеми жителями Крыма и российскими военнослужащими за то, что я вёл себя аморально. Готов помогать чем могу и жителям, и военным. Извините меня, простите, я искренне раскаиваюсь в том, что я сделал и сказал», – заявил мужчина.

В мелитопольских СМИ уточнили, что Иванов – предприниматель, владеющий площадкой по приему металлолома, а также сауны «Роял-плюс». В Крым прибыл с семьей, где пил, дебоширил и нарушал ПДД.

Крымский общественник Александр Талипов сообщил, что, по его данным, из Крыма Иванову удалось выехать, однако пограничники поставили штамп о запрете повторного въезда в Россию.

«Гражданин Иванов так сильно торопился, что без очереди решил взять штурмом пункт пропуска. Его, конечно же, пропустили и сразу «приняли». После начались продолжительные фильтрационные мероприятия… Вопрос, что будет с Ивановым, когда Мелитополь станет Россией? Кстати, товарищ Иванов, приключения только начинаются, ваш СПА салон «Royal» в Мелитополе станет очень популярным», – комментирует Талипов.