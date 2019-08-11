Сбит украинский беспилотник с взрывчаткой

11.08.2019, Донецк, Александр Гусар

Военнослужащими Народной милиции ДНР был сбит украинский беспилотник, нёсший в сторону населенного пункта взрывное устройство.

Об этом говорится в экстренном официальном заявлении на сайте Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в 11.10 подразделениями ПВО Народной милиции ДНР уничтожен ударный беспилотный летательный аппарат, несший на себе гранату ВОГ-17. Украинские боевики из 36-й бригады ВСУ пытались провести его в обход позиций НМ ДНР вглубь территории Республики, что позволяет говорить, что основной целью врага был мирный населённый пункт Ленинское», – говорится в заявлении.

«В предыдущий раз, 1 августа, в результате использования ВСУ аналогичного ударного БПЛА получили ранение трое военнослужащих ДНР. Данный факт является очередным доказательства нарушения Украиной действующего перемирия и абсолютного нежелания мирного урегулирования конфликта», – призвали в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее украинцы нанесли удар по позициям защитников Донбасса на Юге Республики с применением БПЛА.