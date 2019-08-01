01.08.2019, Донецк, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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ВСУ нанесли удар с воздуха по позициям ДНР, есть раненые

Подразделения ВСУ, грубо нарушив действующие договоренности о прекращении огня, нанесла удар по позициям защитников Донбасса на Юге ДНР с применением БПЛА.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, 14.05 в районе населённого пункта Октябрь украинские оккупанты с использованием ударного беспилотного летального аппарата произвели сброс гранаты ВОГ-17 на наши позиции. В результате разрыва боеприпаса получили ранение трое наших защитников. В настоящее время раненные эвакуированы в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная медицинская помощь, их состояние стабильное. Вражеский беспилотник был уничтожен подразделениями ПВО Народной милиции», – говорится в сообщении.

Более того, в 14.35 враг предпринял вторую попытку удара с воздуха, однако на подлете к позициям НМ ДНР беспилотник был сбит и упал на подконтрольной Украине территории.

«В результате разрыва боеприпаса произошло возгорание сухой травы около украинских позиций и в настоящее время пожар продолжается», – добавили в пресс-службе.

«Мы требуем от международных наблюдателей Миссии ОБСЕ зафиксировать факт применения украинской стороной ударных беспилотных летательных аппаратов, повлекших за собой жертвы среди придерживавшихся перемирия защитников Нашей республики, а также добиться от Украины прекращения провокаций, направленных на эскалацию конфликта», – призвали в НМ ДНР.

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