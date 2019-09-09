Сбит украинский разведчик
Военнослужащие Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат украинской армии, проводивший разведку в районе населённого пункта Тепличное.
Об этом сообщил начальник пресс-службы управления оборонного ведомства Республики Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В районе населенного пункта Тепличное был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа «Skywalker», который вел разведку с воздуха», – сообщил он.
Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Народной милицией ДНР был сбит украинский ударный беспилотный летательный аппарат с подвешенным боеприпасом, направлявшийся к месту работы представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
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