09.09.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Донбасс, Украина
Просмотров:

Сбит украинский разведчик

Военнослужащие Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат украинской армии, проводивший разведку в районе населённого пункта Тепличное.

Об этом сообщил начальник пресс-службы управления оборонного ведомства Республики Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В районе населенного пункта Тепличное был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа «Skywalker», который вел разведку с воздуха», – сообщил он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Народной милицией ДНР был сбит украинский ударный беспилотный летательный аппарат с подвешенным боеприпасом, направлявшийся к месту работы представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть