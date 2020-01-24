Сбой пропаганды: «Украинцами» стали называть себя меньше граждан

24.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Среди населения Украины снизилось число граждан, называющих себя «украинцами». Этим парадоксальным наблюдением поделился в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» экс-вице-спикер Верховной рады Руслан Кошулинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кошулинский пояснил, что после потери контроля Киева над Донбассом и Крымом, напротив, рассчитывал, что доля называющих себя «украинцами» возрастёт. Однако обнародованные накануне Кабмином данные оказались иными.

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«Последняя перепись населения произошла в 2001-м году, когда у нас был Крым и когда у нас была часть Донбасса. Так этнических украинцев по этой переписи населения было 77,8%. Почему сейчас, когда мы потеряли Крым, когда мы потеряли часть Донбасса, эта цифра уменьшилась? У меня есть знак вопроса», – заявил Кошулинский.

Напомним, согласно так называемой «комбинированной» переписи населения, результаты которой обнародовали вчера, на Украине проживают 37 миллионов 289 тысяч человек. Из них 75% считают себя украинцами.