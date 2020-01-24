24.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Социология, Украина
Просмотров:

Сбой пропаганды: «Украинцами» стали называть себя меньше граждан

Среди населения Украины снизилось число граждан, называющих себя «украинцами». Этим парадоксальным наблюдением поделился в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» экс-вице-спикер Верховной рады Руслан Кошулинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кошулинский пояснил, что после потери контроля Киева над Донбассом и Крымом, напротив, рассчитывал, что доля называющих себя «украинцами» возрастёт. Однако обнародованные накануне Кабмином данные оказались иными.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Последняя перепись населения произошла в 2001-м году, когда у нас был Крым и когда у нас была часть Донбасса. Так этнических украинцев по этой переписи населения было 77,8%. Почему сейчас, когда мы потеряли Крым, когда мы потеряли часть Донбасса, эта цифра уменьшилась? У меня есть знак вопроса», – заявил Кошулинский.

Напомним, согласно так называемой «комбинированной» переписи населения, результаты которой обнародовали вчера, на Украине проживают 37 миллионов 289 тысяч человек. Из них 75% считают себя украинцами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть