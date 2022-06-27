Сборище семёрки клоунов против России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Если дать характеристику вчерашнему саммиту G7, проведённому с большой помпой в баварском замке Эльмау, то ему прекрасно подойдёт пара крылатых фраз из культовых произведений советской литературы и мультипликации: жалкие и ничтожные люди устроили душераздирающее зрелище.

Косплей Путина, затеянный западными лидерами с подачи дешёвого клоуна Бориса Джонсона, лишний раз убеждает нас, что в европейской и американской политике, по-видимому, больше никогда не будет не только титанов, вроде Рузвельта, Черчилля, Де Голля и Аденауэра, но даже просто более-менее адекватных деятелей недавнего прошлого, какими являлись Никсон, Мейджор, Ширак и Шредер. Их место прочно занято напыщенными и кривляющимися ничтожествами, наблюдать которых мы имеем сомнительное удовольствие в ежедневных телевизионных и онлайн новостях.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Принятые ничтожествами решения якобы в пользу Украины, имеющие чёткую антироссийскую направленность, следует отнести к категории «обнять и плакать», хотя наивная поросль вечнозелёного политического укропа в Киеве сумела узреть в них очередную сногсшибательную «пэрэмогу», которой не хватало сакраментального восклицания «шах и мат!».

В статье будут приведены наиболее смачные ожидания украинских «экспертов», снабжённые авторскими комментариями.

Новые санкции, ограничивающие доступ РФ к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, а также оборонному сектору.

Экспертные украинские хипстеры, похоже, не подозревают, что ключевыми промышленными ресурсами обладает как раз Россия (никель, палладий, гелий, неон, титан, редкоземельные элементы), без которых невозможна нормальная и бесперебойная работа предприятий западного хайтека. Оборонный сектор РФ слабо зависит от западных услуг, а для получения запретных западных технологий существует промышленный шпионаж.

Доходы, полученные от любых налоговых сборов с российских товаров, будут переданы на помощь Украине. США обеспечат более высокие тарифные ставки на более чем 570 групп российской продукции.

Наивность украинской «экспертной» оценки по данному пункту выглядит обескураживающей. Обещание на высшем уровне отнять что-то у России и отдать отнятое Украине недорого стоит, вот только никто не гарантирует, что красивое обещание будет выполнено.

Несмотря на причисление режима Зеленского к европейской демократии, все прекрасно понимают, что украинская коррупция никуда не делась, а потому возможную конфискацию российских активов Запад обставит массой оговорок, главной из которых будет: «мы и сами сильно поиздержались, поддерживая Украину, нам необходимо компенсировать собственные убытки». Что из этого достанется Украине – вопрос, конечно, интересный.

Также было бы интересно посмотреть, как США будут повышать тарифные ставки на такие российские товары, как металлы, продовольствие, материалы для производства микроэлектроники, которые и так в дефиците.

Ограничение доходов России, в том числе от продажи золота, второго по доходности экспорта после энергоносителей.

А вот это просто смешно. Принятый на саммите клоунов G7 запрет на покупку российского золота, прежде всего, Лондонской биржей, – не более, чем красивый жест. Доля России в мировой добыче золота не превышает 10%, а коллективный Запад хотя и обладает самой крупной совокупной экономикой, но главным покупателем золота не является – половину золота, выставленного на внешнем рынке, скупают Индия и Китай.

Далее, следует учесть, что Россия продаёт золото на внешнем рынке в зависимости от своих потребностей, да ещё, в правительстве рассматривается проект введения токенов, имеющих золотое обеспечение, которые будут намного привлекательнее в международных расчётах, чем токсичные платёжные бумажки.

Британские соратники Байдена вообще говорят поразительные вещи: запрет на покупку российского золота должен крепко ударить по российским олигархам и финансированию Российской армии. Идея, конечно, ослепительная, но совершенно нежизнеспособная.

За олигархов хочется сказать большое русское мерси, однако планеты выстроились так, что теперь хранение «всего заработанного непосильным трудом» российскими богатеями на рублевых счетах стало безопаснее офшорной кубышки. Ну, а фраза о нанесении материального ущерба Российской армии при таком раскладе выглядит каким-то самогипнозом.

Также было бы интересно посмотреть, как Запад будет снижать доходность торговли российскими энергоносителями. В настоящий момент США покупают российскую нефть через Индию, а Европа – по хитрой схеме закупки «латвийской смеси», которая по документам российской нефтью не является, поскольку для ЕС сложилась ситуация, когда жизненно необходимо обойти собственные идиотские санкции. Не говоря о такой «мелочи», что любые повышения тарифов немедленно отразятся на цене энергоносителей для считающих себя сильно умными.

Санкции против физических лиц, несущих ответственность за нарушения прав человека, включая военные преступления и кражу украинского зерна.

Этот пункт, похоже, введён от бессилия, поскольку все перечисленные обвинения против российских физических лиц – не более чем бездоказательный пропагандистский угар, да и внесённые в санкционный список лица недосягаемы для крайне предвзятого западного правосудия.

Западные лидеры возьмут на себя долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности, финансовой, гуманитарной и дипломатической поддержке Украины.

Все эти благородные заявления на бумаге выглядят очень привлекательно, но на деле это обозначает переход под внешнее управление остатков украинской ликвидности, до которой ещё не дотянулись загребущие лапы глобалистов.

Впрочем, во всей этой кутерьме был и остаётся главный вопрос: что будет с долгосрочными западными обязательствами, когда Украины не станет?

В сухом остатке, западные обещания, данные Украине, выглядят оптимистичным враньём алчных и жестоковыйных деляг у одра загибающегося от смертельной болезни глупого провинциального родственника, которого до конца ещё не успели облапошить.

В общем, собрались, поговорили в пользу бедных, покривлялись, получив на выходе кипу бумажек «слушали – постановили», чтобы в дальнейшем скормить их Украине. Если украинский режим и ведомое им стадо рагулей никак не возьмут в толк, что ради Украины никто на Западе выпрыгивать из трусов не будет – это уже не российские проблемы.

Ещё одним событием, вызвавшим фурор в рядах украинской «спильноты», стала статья издания Bloomberg о, якобы, настигшем Россию «дефолте» по суверенному долгу впервые с 1918 года.

Прежде всего, радующимся следует как следует уяснить, что «дефолт» существует только в головах финансовых экспертов издания Bloomberg, да и то, с серьёзными оговорками, а в реальности дела обстоят гораздо интереснее.

26 июня истек льготный период по выплате процентов по российским евробондам на сумму около $100 млн. Если срок выплаты пропущен, считается, что в стране дефолт, однако для России он носит символический характер и «мало что значит для россиян», сообщает Bloomberg.

Складывается парадоксальная ситуация, когда дефолт становится чем-то вроде знаменитого кота Шредингера: дефолт как бы имеет место, но при этом российские власти выступают против дефолта, отмечая, что государство располагает всеми необходимыми средствами для покрытия долга.

Фактически, Россия сделала все возможное, однако страну велением чьей-то левой пятки лишили возможности расплатиться долларами. Одним из очевидных решений мог бы стать самолёт или эшелон, забитый долларовой наличностью, но рассматривать его всерьёз никто не станет.

Поэтому Путин недавно подписал указ, согласно которому Россия согласна выплачивать долг по евробондам в российской национальной валюте: хотите – забирайте, хотите – нет, ваше дело, но вспомните, как поначалу все кочевряжились с оплатой за газ рублями. А теперь – поглядите-ка – рубль – самая крепкая валюта в мире, не то, что некоторые…

Понятное дело, что ценные долговые бумаги России купило множество инвесторов, а впоследствии на них были проданы всяческие деривативы и огромное количество дефолтных свопов, страхующих от кредитного риска.

Однако, как подчёркивают эксперты Bloomberg, не Россия создала проблемы владельцам российских долговых бумаг, а правительство США, запретившее России расчёт в долларах. И теперь дефолт–не дефолт – тема для разбирательств и головная боль «смотрящих» за американскими финансами, но уж никак не российских властей. Для России, как и писал Bloomberg, ничего не меняется.

Зато меняется для США, и не в лучшую сторону, поскольку «дефолт» непременно ударит по репутации «гегемона» и всей западной финансовой системе, которая используется как рэкет против «неугодных» государств и средство для выкручивания рук в политических целях.

Используя международные институты для давления на Россию в духе Дикого Запада, вашингтонские затейники не столько вредят России, сколько выступают тараном собственноручно выстроенных институтов и механизмов. И скоро, по всей видимости, сокрушат их до самых основ. И на здоровье!