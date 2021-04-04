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04.04.2021, Луганск, Сергей Вредников
 
Война, Дзен, Донбасс, Украина
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Сброшенная с беспилотника бомба ВСУ ранила мирного жителя в ЛНР

Новости Украины

В Донбассе военнослужащие ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, на котором подорвался житель ЛНР.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По полученной нами информации, на берегу реки Северский Донец в районе населённого пункта Николаевка на неизвестном взрывном устройстве, сброшенном боевиками 80 бригады с помощью БПЛА подорвался мирный житель. В результате чего он получил множественные осколочные ранения средней тяжести, и был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь.

Призываем граждан республики проявлять бдительность и при обнаружении подозрительных предметов немедленно сообщать по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ВСУ на западной окраине Донецка погиб ребёнок, ещё один человек пострадал.

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