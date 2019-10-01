СБУ бессильна против сепаратизма на Западной Украине

01.10.2019, Киев, Игорь Шаповалов

Несмотря на все потуги СБУ, на Западной Украине наблюдается рост сепаратистских движений, к которым присоединяются даже местные националисты.

Соответствующий документ СБУ опубликовал на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В докладе идёт о результатах работы по трём оперативным разработкам СБУ во Львовской области:

1) По разработке «Ведьмак» за гражданином Польши, членом националистической организации «Смена» («Zmiana»), который на протяжении января-августа 2019 года трижды посещал Львов.

2) Разработке в рамках СКУ «Шахтёр», при которой СБУшниками осуществляется оперативный контроль за деятельностью членов организаций С14, «Национальный корпус Львовщины», «Национальные дружины Львовщины» и Общественного формирования «Патриот».

3) В рамках СОР «Фермер», когда СБУшниками Галичины осуществляется разработка гражданина Украины, который длительное время работает в Польше, и выражает, во время визитов к своим родственникам в Львовской области, идеи присоединения Западной Украины к Республике Польша.

По мнению Журавко, это является ярким свидетельством наличия на Западной Украине серьёзных сепаратистских движений, которые поддерживает Варшава.

«Ну что? Как видим, нет дыма без огня! Таки западно-украинский сепаратизм более конкретный, чем надуманный на Востоке Украины, где само руководство ЛДНР постоянно высказывает свою главную цель – получить права автономии и быть в составе Украины.

Галичанские сепаратюги более радикальные! Они не мелочатся, и ставят вопрос о посягательстве на территориальную целостность Украины, что уже есть тяжкое уголовное преступление, и своими действиями демонстрируют цели – отделения западно-украинских земель от Украины и присоединению их к Польше», – отметил он, также добавив, что Варшава всячески потакает украинским сепаратистам.

«Установлено, что среди своих знакомых из среды польской общины Львова, «Ведьмак» вёл агитацию за возвращение Львовщины в состав «Великой Польши». Также он пытался выйти на контакт с представителями украинских молодежно-патриотических организаций, с целью выяснения их отношения к присоединению Западной Украины к Польше.

Выявлено, что в 2015-2016 годах «Ведьмак», в составе организации «Фаланга Польши», возможно, участвовал в боевых действиях на стороне российско-террористических войск в зоне АТО (ныне ООС). По данному факту было по официальным каналам проинформировано Агентство внутренней безопасности Польши (АВW). Однако от АВW получен ответ, что оснований для привлечения «Ведьмака» к уголовной ответственности правоохранительные органы Республики Польша в настоящее время не имеют», – говорится в письме СБУ.

По утверждению львовских СБУшников, радикальные организации С14, «Национальный корпус Львовщины», «Национальные дружины Львовщины» и Общественное формирование «Патриот», одобрительно относятся в своем окружении к намерениям присоединения Львовщины к Польше. Некоторые из них имели контакты с представителями польских националистических организаций реваншистского толка, которые имеют аналогичные убеждения.

Также сотрудниками львовского отделения СБУ установлено, что сепаратистская агитация среди местного населения находит положительный отзыв.

По мнению Журавко, шансов победы над сепаратизмом на Западной Украине у СБУ крайне мало, и конфликт в Донбассе только ускоряет процесс распада «незалежной».

«Перспективы «заглушить» ростки сепаратизма на Галичине, как видим, весьма слабые у львовских «рыцарей плаща и кинжала». И тут нетрудно спрогнозировать, что чем дольше не будет разрешаться конфликт на Донбассе и не будут выполняться Минские соглашения по его урегулированию, тем интенсивнее явления сепаратизма будут проявляться и в других регионах Украины, жители которых явно и сильно разочаровались в лживости избранных ими президента и парламента, обещавших мир, но продолжающих гражданскую войну не только на Востоке, но и по всей Украине, наступающих на права украинского народа и отбирая у него средства, доходы, землю, и, даже, надежды на лучшее будущее.

Зеленский, видно, ещё не понял, что Украина – это не «95-й квартал», а миллионы человеческих жизней и судеб! Так что, покамест он ездит да шутит, все может закончится трагично для оставшегося в таких границах государства», – резюмировал экс-депутат.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинские социологи зафиксировали рост сепаратистских настроений на Западной Украине (см. «Подальше от ненадежного Киева». В Галичине прибавилось сепаратистов).