СБУ едва не спровоцировала ввод российских войск на Украину

22.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

В случае успеха операции украинских спецслужб по похищению российских граждан, задержанных в Белоруссии, Россия могла ввести войска и силой забрать их.

Об этом в эфире YouTube-канала «UkrLife TV» заявил немецкий политолог Андреас Умланд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы так случилось, что на Украине приземлился самолёт, вывели этих 33 «вагнеровцев», и что потом? Я думаю, что через час Путин позвонил бы Зеленскому и сказал: «Верни моих граждан через 12 часов». А если бы Зеленский тогда по умыслу всей этой операции сказал бы «нет», тогда Путин бы сказал: «Отлично, тогда мы сами приедем и заберём их».

Тогда бы президентская администрация Зеленского стала бы звонить в Брюссель, Вашингтон и Берлин. После чего из Вашингтона, Брюсселя, и Берлина стали бы звонить Путину, и сказали: «Как же так, вы хотите каких-то своих людей забирать».

А Путин бы ответил: «Да вы что, вы же сами такое делали. Помните, тогда в Тегеране вы своих людей забирали? Там российские граждане, они каким-то левым путём были взяты в плен Украиной. Мы так же, как любое западное государство заботимся о своих гражданах», – отметил Умланд.

Немецкий политолог подчеркнул, что, фактически, Служба безопасности Украины сама бы предоставила повод для России ввести войска из-за похищения российских граждан.

«Это был бы Casus Belli. Это то, что господин Глазьев старался делать ещё в конце февраля 2014 года, когда он звонил в свой родной город Запорожье и говорил: «Дайте нам повод ввести войска, мы уже готовы, дайте нам повод. Нам нужно оправдывать это перед своим народом и мировым обществом». А тут СБУ предоставили бы отличную возможность для введения войск», – заключил Умланд.