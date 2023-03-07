СБУ: Экс-командир центра спецназначения ВСУ оказался российским агентом

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СБУ утверждает, что сорвала попытку захвата города Очаков Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

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«Контрразведка Службы безопасности сорвала планы России по созданию условий для оккупации территории прибрежных районов Николаевской области. В результате масштабной спецоперации в Очакове задержан агент Главного управления Генерального штаба РФ (больше известного как ГРУ), который собирал разведданные для захвата украинского города. По данным следствия, российская военная разведка поставила ему задачу склонить к сотрудничеству с оккупантами руководство городских властей. За это мэру города предлагали избрать должность в случае захвата южного региона», – говорится в сообщении.

Правда, мэр доложил о попытке вербовке в СБУ.

«Установлено, что агентом ГРУ оказался бывший командир одного из центров специальных операций Вооруженных сил Украины. Впоследствии он устроился в Очаковский городской совет. После полномасштабного вторжения с должностным лицом установила связь российская военная разведка для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Установлено, что он находился на постоянной агентурной связи с кадровым сотрудником ГРУ – Колесниковым Сергеем Александровичем, 31.07.1971 г.р., уроженцем Украины. Именно по его указанию чиновник скрыто собирал информацию о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны, задействованных в защите прибрежных районов. Для этого он пытался использовать свои связи среди бывших военных и действующих чиновников. Также он занимался формированием собственной разветвленной сети информаторов для сбора и передачи разведданных в пользу агрессора», – информируют в СБУ.

По данным источников антироссийского пропагандистского сайта «Украинская правда», речь идет об экс-командире 73-го морского центра спецназначения Эдуарде Шевченко, который является кавалером орденов «За мужество» (I, II и III степеней), имеет два ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней.

По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет об экс-командире 73-го морского центра спецназначения Эдуарда Шевченко. Он является кавалером орденов “За мужество” (I, II и III степеней), имеет два ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней.