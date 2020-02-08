08.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Компромат, Коррупция, Криминал, СБУ, Спецслужбы, Украина
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«СБУ – это ОПГ», – Елена Лукаш


Бандиты, называющие себя украинской спецслужбой, зарабатывают на войне, контрабанде, похищениях людей и продаже наркотиков.

Об этом в эфире украинского телеканала «Наш» рассказала экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть ОПГ – так я оцениваю СБУ, – рассказала юрист. – Она давно сформировалась. Усилилась с начала военных действий на Донбассе. Превратилась в центр, который собирал средства от контрабанды, продажи наркотиков, похищения людей. Туда пришел новый руководитель от Зеленского, но кадровый состав среднего и низового звена не изменился».

По мнению Лукаш, тот факт, что после появления информации о причастности сотрудников СБУ к убийству журналиста Павла Шеремета, украинская спецслужба никак не отреагировала – показателен.

«СБУ не реагирует на эту информацию, СБУ не увольняет этих людей, СБУ отмалчивается, а потом приходит с обысками на канал «1+1», – добавила юрист.

Ранее Елена Лукаш заявляла, что преступные режимы Порошенко и Зеленского полностью слились, покрывая убийц.

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