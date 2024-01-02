«СБУ и полиция не спасут Зе-власть от уничтожения» – Соскин

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Режим Зеленского скоро будет снесён доведённым до отчаяния народом.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже «Шахеды» сбить не могут. Им уже даже страшно называть цифры. А если триста «Шазхедов» прилетит? То есть, режим падает. Крутят гайки, всё лопается, мужчин не выпускают. Военные комиссары пришли на частный горный курорт. Кто их туда пустил, на каком основании? Это ж частная, священная и неприкасаемая частная собственность. Чего вы туда полезли? А если они по вам огонь откроют, а если гранаты в вас будут бросать?» – сказал Соскин.

Он подчеркнул, что украинский народ снесёт сначала военкомов, а затем и руководство государства.

«Ума нет. Они думают, что мужчин на границы не пускают, а если по вашим приграничным пунктам будут гранаты бросать, что вы тогда будете делать? Нет ума. Власть, зажравшаяся, наглая, беззаконная, антиконституционная зелёная власть совершенно потеряла все какие-то инстинкты самосохранения. Она ведёт себя настолько нагло и вызывающе, что её просто начнут уничтожать. И никто не поможет – ни Малюк с СБУ, ни полиция. Полиция первой сбежит, когда вспомнит, чем закончили «попередники». Да и Малюк уйдёт в Житомирские леса янтарь добывать», – добавил политолог.